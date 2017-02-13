 

Спасатели обнаружили обломки упавшего на Алтае вертолёта

 13 февраля, 13:30
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Спасатели обнаружили обломки упавшего на Алтае вертолёта
Озеро Телецкое, фото с сайта secretworlds.ru

Спасатели МЧС обнаружили с воздуха место падения вертолёта Robinson, потерпевшего крушение над Телецким озером в Республике Алтай, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля из сообщения ТАСС.

В воде были замечены белые обломки воздушного судна, рядом на берегу обнаружено тело одного из пассажиров вертолёта — это супруга пилота Елена Ракитская. В настоящее время к этому участку водоёма вылетели несколько вертолётов со спасателями на борту. Они же доставят на место происшествия судно на воздушной подушке.

По данным МЧС, всего в операции по поискам упавшего вертолёта задействовано 235 человек и 44 единицы техники. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, сообщение о крушении вертолёта Robinson R66 с пятью пассажирами на борту поступило в МЧС по Республике Алтай 12 февраля в 20:20. Очевидцы рассказали о падении воздушного судна в воду в районе мыса Кокши. В последствии выяснилось, что на борту вертолёта находились бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

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