 

Убийца новосибирской школьницы Карины Залесовой отсидит девять лет в тюрьме

 13 февраля, 16:35
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Убийца новосибирской школьницы Карины Залесовой отсидит девять лет в тюрьме
Фотографии Алёны Мартыновой

Новосибирский областной суд оставил неизменным наказание в виде девяти лет лишения свободы для Матвея Козлова*, осуждённого за убийство 16-летней Карины Залесовой, рассказала корреспонденту Сиб.фм 13 февраля мать Карины Юлия Залесова.

9 февраля Новосибирский областной суд рассмотрел дело Матвея Козлова, осуждённого за убийство 16-летней Карины Залесовой. Выслушав прения сторон, судьи взяли перерыв до 13 февраля. В итоге суд оставил наказание в виде девяти лет лишения свободы без изменения. Кроме того, суд обязал Козловых выплатить родителям Карины моральный ущерб 2 млн рублей, в том числе материальный ущерб, который составил чуть больше 300 тысяч рублей.

«Мы рады, что удалось отстоять девять лет лишения свободы в качестве наказания, — сказала корреспонденту Сиб.фм Юлия Залесова. — Также судьи убрали из дела раскаяние Матвея, потому что его не было. Шансов выйти по УДО у него всё меньше».

Первомайский районный суд 31 октября 2016 года приговорил 17-летнего Матвея Козлова к девяти годам лишения свободы за убийство девочки. Адвокат осуждённого Ирина Нохрина написала апелляционную жалобу, настаивая на смягчении наказания — замене второй части на первую в назначенной 105 статье УК РФ: убрать квалификацию «Особая жестокость». Родители Карины тоже написали апелляцию, требуя максимальный для несовершеннолетних срок наказания по этой статье — 10 лет колонии.

Родители Карины Залесовой раскрыли на Сиб.фм тайны следствия

Прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова запрашивала в качестве наказания 9,5 лет. Как она пояснила корреспонденту Сиб.фм, Козлов не раскаялся в содеянном, а от последнего слова отказался.

Матвей Козлов присутствовал на суде 13 февраля дистанционно, из СИЗО

28 августа 2015 года в доме бизнесмена в Первомайском районе было обнаружено тело 16-летней Карины Залесовой. Ей было нанесено не менее 25 ножевых ранений, большая часть из них в области шеи. В убийстве обвинили бывшего друга девочки, сына бизнесмена — 16-летнего Матвея Козлова. Врачи института Сербского после проведённой психолого-психиатрической экспертизы в марте 2016 года признали Матвея вменяемым и склонным к садизму.

Дело приобрело широкую огласку в СМИ. В Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге общественники и активисты проводили митинги за справедливое расследование уголовного дела об убийстве Карины Залесовой, потому что боялись, что Козлов уйдёт от ответственности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также призывал общественников больше митинговать.

Напомним, что в конце декабря 2016 года неизвестные взломали группу памяти Карины Залесовой в соцсети «ВКонтакте». Группа насчитывала более 8,5 тысячи подписчиков, в ней была собрана информация про ведение следствия и митинги. Активисты создали новую группу и пытаются восстановить старую.

* Имя и фамилия изменены в соответствии с российским законодательством.

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