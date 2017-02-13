 

Новосибирские учёные объяснили размножение тропинок в лесах Академгородка

 13 февраля, 19:58
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Новосибирские учёные объяснили размножение тропинок в лесах Академгородка
Фото Елены Шкарубо из архива Сиб.фм

Экологи ботанического сада СО РАН разработали алгоритм застройки лесов и начали создавать GPS-карту тропинок Академгородка. Учёные выяснили, что брошенный мусор приводит к росту числа тропинок в геометрической прогрессии, узнал 13 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Ботаники СО РАН изучили влияние тропинок на леса в достопримечательности Новосибирска Академгородке. Специалисты разработали градостроительный алгоритм формирования кратчайших путей с помощью GPS-навигатора.

Тропинки являются одним из разрушительных факторов для охраняемых зелёных зон, напомнили учёные. Сложившаяся система троп Академгородка осталась без ухода, и при появлении грязи вместо одной узкой дорожки по бокам возникают две новых.

«Если облагородить существующие дорожки, мелкие просто отпадут сами собой. Достаточно высадить по краю тропы бордюр из плотного кустарника, и никто не полезет через него в сторону. Это эстетично и предотвратит стихийное появление новых тропок», — сообщил главный научный сотрудник центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский.

Учёные разработали «теорию заповедных троп» для экологичной застройки лесов. Исследователи предложили создать GPS-карту с помощью данных навигатора для нужного участка. Карта поможет выявить самые нетронутые экосистемы в лесу и максимально пострадавшие от прохожих участки, где логично разрешать строительство.

«Сплошь и рядом в Академгородке возникают ситуации, когда кто-то вдруг решает построить нечто и вокруг тут же начинается шум. По злой иронии судьбы нас просят оценить влияние на экологию зимой, когда растения, насекомые и многие животные пребывают в покое. Наш метод не снимает проблему, но эффективен для экспресс-анализа», — считает доктор биологических наук Николай Лащинский.

Учёный предложил пройти по тропинкам популярного у туристов Караканского бора и благоустроить самые проходные места. Специалист добавил, что при планировании строительства «Восточного объезда» или мусоросжигательного завода в долине реки Издревой тропинки можно не учитывать.

Напомним, жители Новосибирска встали на защиту реки Издревой от экологической катастрофы. Пикет против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном для отходов рядом с памятником природы «Долина реки Издревая» провели 5 февраля в центре Новосибирска. По мнению экологов, токсичные отходы попадут в бассейн реки Издревой с грунтовыми водами, в результате чего погибнут лес и река, а вместе с ними — краснокнижные звери и птицы.

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