 

Жители Новосибирска будут плавать вместе с дельфинами

 13 февраля, 13:54
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Жители Новосибирска будут плавать вместе с дельфинами
Фото с сайта новосибирского дельфинария

В Новосибирском центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» открылся центр плавания с дельфинами, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля на сайте новосибирского дельфинария.

Центр плавания с дельфинами начал свою работу 11 февраля. Один 15-минутный сеанс обойдётся посетителям в пять тысяч рублей. Поплавать с дельфинами можно будет как в одиночку, так и группами. Кроме того, зрителям предлагают цирковое шоу с участием морских животных.

«Расхожее мнение о том, что дельфины сами любят делать трюки — это неправда, — пояснил „Тайга.инфо“ глава российского представительства „Антарктического альянса“, бывший тренер морских млекопитающих Григорий Цидулко. — Если животное помещают в обеднённую среду, то для него общение хоть с кем-нибудь всегда лучше, чем отсутствие общения вообще».

По словам Григория Цидулко, все представления и дрессировка построены на пищевой мотивации. Животное выходит на выступление голодным и понимает, что если плохо сделает трюк — еды не получит. Некоторые дельфины отказываются от общения и кормления. Тогда их сажают на антидепрессанты и держат уже на них постоянно. Цидулко также подчеркнул, что очень много белух, выловленных в устье Амура, погибает во время отлова и раскорма (когда белух учат есть мёртвую рыбу).

«Считается, что дельфинотерапия — эффективный способ реабилитации. Но мало кто знает, что она скорее опасна, чем полезна, потому что дельфины являются носителями целого ряда заболеваний, которые могут передаваться воздушно-капельным путём, сложно диагностируются, очень долго и трудно лечатся. Когда люди идут в воду к дельфинам, им про это не говорят. И если человек заразится чем-то в дельфинарии, то мало найдётся врачей, способных сообразить, в чём дело, и помочь», — рассказал Григорий Цедулко.

Напомним, что в июле 2013 года жители Новосибирска выступили против открытия дельфинария при Новосибирском зоопарке, называя его противоречащим морали и здравому смыслу. Они написали петицию на имя губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.

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