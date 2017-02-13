 

Жительница Новосибирска ударила бутылкой по голове семилетнюю внучку

 13 февраля, 08:07
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Жительница Новосибирска ударила бутылкой по голове семилетнюю внучку
Фото с сайта medialenta.ru

В Новосибирске пожилая женщина ударила стеклянной бутылкой по голове семилетнюю внучку, девочка попала в больницу, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Вечером 10 февраля 2017 года, по версии следствия, 56-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения стукнула стеклянной бутылкой по голове свою семилетнюю внучку, за которой осталась присматривать. Девочка выбежала из квартиры в подъезд и позвала на помощь соседей. Они вызвали ей скорую помощь. Ребёнка отвезли в больницу, а бабушкой заинтересовались правоохранители.

«Ни один факт происшествий с детьми не остаётся без внимания со стороны следственных органов, — отметили в пресс-службе. — По данному факту следственным отделом по Кировскому району Новосибирска СК России по НСО проводится доследственная проверка».

В настоящее время девочка находится в больнице, рядом с ней мать. Врачи состояние здоровья ребёнка оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что в марте 2015 года хакасской пенсионерке, выселенной из дома собственной внучкой, неизвестные подарили квартиру.

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