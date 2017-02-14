Эпидемия ВИЧ стала последствием сексуальной революции в Новосибирской области

Новосибирские врачи сообщили о росте заболеваемости ВИЧ через половые связи — замминистра здравоохранения связал это с последствиями сексуальной революции 90-х и влиянии либеральных ценностей на распространение СПИДа, узнал 14 февраля корреспондент Сиб.фм на встрече в пресс-центре ГТРК.

Эпидемиологи сообщили о смене путей передачи ВИЧ-инфекции в Новосибирской области. Рост числа инфицированных вирусом иммунодефицита составил почти 50 %, за 2016 год больныхстало более 28 тысяч, рост составил почти четыре тысячи.

По данным регионального минздрава, более 60 % заболевших заразились половым путём. Гомосексуалисты перестали считаться одной из основных групп риска с высоким ростом заболеваемости, рост числа заболевших стабилизировался в среде опийных наркоманов. Основным драйвером распространения ВИЧ назвали гетеросексуальных мужчин и женщин от 20 до 44 лет.

«Презерватив — это не панацея, он даёт лишь 80 % шанс защиты от инфекции. Либеральная модель профилактики привела к тому, что люди успокоились, а СМИ перестали писать о проблеме. Растёт число заболевших среди благополучных женщин, это мы пожинаем плоды сексуальной революции 90-х. Либеральные ценности подменили понятия о том, что семья должна быть крепкой, а наркотики — это зло», — сообщил и.о. Министра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов.

В Новосибирской области стало больше СПИД-диссидентов, которые пытаются лечиться с помощью гомеопатии. Замминистра отметил, что они пропагандируют вред препаратов и химиотерапии, призывая использовать немедицинские средства. Другая часть людей не признаёт существование ВИЧ-инфекции в принципе, объясняя её теориями мирового заговора и проектом инопланетян.

Либеральное отношение к проблеме заболеваемости ВИЧ всё же приносит пользу, считает чиновник. Ярослав Фролов уверен, что болезнь перестала быть стигматой, и общество стало принимать ВИЧ-инфицированных, в том числе на работу в школах и детских садах. Опыт общественных организаций стали использовать в пропаганде угрозы ВИЧ, в регионе запустили программу консультаций по принципу «Равный равному».

Фото Татьяны Штабель из архива сиб.фм

Центр помощи больным ВИЧ переехал в городскую инфекционную больницу на улице Семьи Шамшиных в 2016 году. Это сократило срок помощи заболевшим с 65 дней до 3 суток, признался руководитель службы ВИЧ/СПИД Городской инфекционной клинической больницы № 1 Юрий Соколов. Ранее центр помощи занимал всего 230 м² в здании на улице Широкой, где одновременно проводили терапию, консультировали впервые узнавших о положительном диагнозе и одновременно проводили обследование трудовых мигрантов на ВИЧ.

Теперь мигранты получают справки на улице Есенина, а в переехавшем центре появились врач-фтизиатр, возможность сделать рентген, УЗИ, провести эндоскопию и колоноскопию. Врачи уверяют, что сумели создать замкнутый цикл лечения от консультации до стационара.

Напомним, три области Сибири попали в десятку регионов России с критическим уровнем ВИЧ. Число новых случаев заражения ВИЧ в 2015 году составило 132,8 на 100 тысяч населения в Иркутской области. Показатель Новосибирской области — 912 ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч человек. На Кузбассе было выявлено 248,2 новых заболевших на 100 тысяч человек — в 2015 году это был самый высокий показатель в России. Первое место по заболеваемости в 2016 году получила Свердловская область.