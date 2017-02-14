 

Группа незрячих и глухих французских туристов пройдёт на лыжах по льду Байкала

 14 февраля, 16:51
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Группа незрячих и глухих французских туристов пройдёт на лыжах по льду Байкала
Байкал, фото с сайта skigu.ru

Туристы из Франции, имеющие инвалидность по слуху или зрению, отправятся в лыжную экспедицию по льду Байкала и взойдут на бурятский хребет Хамар-Дабан, узнал корреспондент Сиб.фм 14 февраля из сообщения министерства здравоохранения Иркутской области.

Экспедиция стартует 24 февраля, её вдохновителем и организатором выступает известный французский общественный деятель, слепой путешественник 68-летний Жеральд Мюллер, собравший членов французских ассоциаций поддержки людей с ограниченными возможностями.

«Мюллер побывал во всех концах света, но не видел ни одного пейзажа тех мест. Пешком, на велосипеде, на лыжах — всеми способами он добирался до Пекина, Африки, Савойских пиков или Южной Америки. Всё это — для достижения его постоянной цели: перейти границы, чтобы доказать, что инвалидность — не приговор», — говорится в сообщении регионального минздрава.

В поддержку экспедиции выступили известные французские и российские средства массовой информации, европейские клубы путешественников и научные медицинские институты. Одним из мероприятий в обширной программе пребывания зарубежной делегации станет презентация новых европейских методов и технологий лечения слуха и зрения. Участвующие в экспедиции специалисты французского Института зрения Франции и лаборатории генетики и психологии слуха Института Пастера поделятся с иркутскими коллегами современными методиками, используемыми для реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Напомним, в сентябре 2016 года основатель новосибирского движения в поддержку инвалидов-колясочников «+1» Ольга Стволова совершила полёт на параплане в инвалидной коляске в сопровождении инструктора. После неё подобные же полёты на бердском аэродроме освоили слабовидящие и слабослышащие люди.

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