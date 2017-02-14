 

Исторический парк «Россия» откроют на экс-площадке для музея современного искусства в Новосибирске

 14 февраля, 19:31
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Исторический парк «Россия» откроют на экс-площадке для музея современного искусства в Новосибирске
Фото с сайта www.portal-kultura.ru

Бывший гарнизонный Дом офицеров в Новосибирске станет площадкой для мультимедийной экспозиции об истории России. Проект регионального правительства стоимостью в полмиллиарда рублей вынесен на антикоррупционную экспертизу, узнал 14 февраля корреспондент Сиб.фм на портале «Электронная демократия».

Мультимедийный проект «Россия. Моя история» на московском ВДНХ планируют воссоздать в Новосибирске. Заказчиком реконструкции здания бывшего гарнизонного Дома офицеров станет ГКУ «Управление капитального строительства». Объект планируется открыть в 2018 году, стоимость работ составит более 500 млн рублей.

Исторический парк будет включать в себя несколько экспозиционных блоков: «Рюриковичи», «Романовы», затем — «ХХ век. 1914–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе» и «ХХ век. 1945–2000 годы». Основу галереи составят 42 экспозиции с использованием проекторов, анимации, технологий 3D-моделирования и интерактивных экспонатов.

Организаторы московского парка воплотили проект в павильоне № 57 ВДНХ на 22 тысячах квадратных метров. История транслируется через голограммы, интерактивные сенсорные экраны, видеопанели с трёхмерными историческими реконструкциями, посетителям доступны аудиогиды и проекционный купол.

Проект собрал почти 400 хвалебных отзывов путешественников на TripAdvisor, редкие критики призывают идти в музей за настоящей историей.

«Исторический парк представляет собой своеобразную копию советского музея Ленина, только наоборот. Вектор сменился, вместо раздела „Победоносное шествие Советской власти“ — раздел „Распространение христианства на Руси“, а исполнители всё те же, и инструменты те же. Лучше посетите Государственный исторический музей на Красной площади, настоящий музей отличается в лучшую сторону от этого рекламного аттракциона по отъёму денег у населения», — высказался критик шестого уровня KVlad775 из Москвы.

Напомним, бывший гарнизонный Дом Офицеров по улице Военный городок, 1 предлагали сделать сибирским центром современного искусства. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий обратился к Министру культуры РФ Владимиру Мединскому в декабре 2015 года. Начальник профильного департамента мэрии Анна Терешкова заверяла тогда, что уже есть предварительные договорённости. Правительство Новосибирской области оценило стоимость реконструкции здания в 250-300 млн рублей в январе прошлого года. Затем православные активисты Новосибирска попросили Владимира Путина в письме не пускать в здание «псевдохудожников с сомнительной, иногда криминальной репутацией».

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