Красноярская прокуратура возложила на мэрию часть вины за гибель ребёнка на горке

Прокуратура Красноярского края считает, что нарушения в деятельности чиновников мэрии Красноярска стали одной из причин гибели 15-летнего подростка, получившего удар током во время катания на несанкционированной ледяной горке, узнал корреспондент Сиб.фм 14 февраля из сообщения надзорного ведомства.

Трагедия произошла 5 января на пустыре рядом с частным сектором, куда коммунальные службы города привозили снег, убранный с улиц. Подросток и его друзья соорудили в снегу горку, не обратив внимания на то, что рядом низко нависают линии электропередач. Скатываясь с горки, школьник задел провода рукой и получил удар током. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть подростка. По факту его гибели было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Проведённая прокуратурой проверка показала, что снег в районе линии электропередач размещался с нарушениями, в то же время чиновники мэрии практически никак не контролировали этот процесс, хотя работы проводились муниципальным предприятием.

«Так уполномоченным органом, департаментом городского хозяйства, контроль за проведением работ по складированию снега не проводился, информация об объёмах вывезенного снега не изучалась, выездные проверки и осмотры не проводились, закрытый доступ на указанную территорию не обеспечивался, надлежащая оценка фактам размещения снегоотвала в границах охранной зоны ЛЭП не давалась», — говорится в сообщении прокуратуры края.

В целях устранения выявленных нарушений руководителю департамента городского хозяйства внесено прокурорское представление. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 11 февраля в посёлке Средняя Муя Иркутской области под колёсами автомобиля погибла шестилетняя девочка, которая вместе с сестрой скатилась на проезжую часть с ледяной горки.