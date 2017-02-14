Мэр Бийска предложила недовольным сугробами жителям переехать в тёплые края

Бийские активисты написали на сугробе имя мэра Лидии Громогласовой, вследствие чего глава города посоветовала им и всем недовольным обилием снега переехать «туда, где зимы не бывает», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения издания Meduza 14 февраля.

Активисты в Бийске решили последовать примеру жителя Новосибирска, который в январе 2017 года написал на сугробе в центре города баллончиком с краской «Сугробы за Локтя». Акция протеста возымела эффект — сугроб на следующий же день убрали.

Вдохновлённые «сугробом за Локтя» жители Омска тоже пытались бороться таким образом с обилием снега. Но коммунальщики просто стёрли надпись, а сугроб остался на месте. Такая же ситуация получилась и в Бийске.

Фото с сайта vk.com/biysk_all

Через месяц после этой акции протеста глава Бийска Лидия Громогласова посоветовала всем недовольным переехать в другое место.

«Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает, — сказала Громогласова на заседании общественной палаты. — Надо совесть какую-то иметь, терпение, уважение — к тем, кто делает большую трудную работу в городе, к тем же дорожникам».

Кроме того, мэр сравнила акции протеста активистов с «началом фашизма», поскольку бийские активисты несколько раз устраивали «протестные прогулки» по бульварам города.

Напомним, что в начале февраля 2017 года мэрия Новосибирска признала нехватку техники для уборки снега на улицах города.