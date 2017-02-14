 

Мэр Бийска предложила недовольным сугробами жителям переехать в тёплые края

 14 февраля, 19:04
подходящие темы
Мэр Бийска предложила недовольным сугробами жителям переехать в тёплые края
Фото Ильнара Салахиева

Бийские активисты написали на сугробе имя мэра Лидии Громогласовой, вследствие чего глава города посоветовала им и всем недовольным обилием снега переехать «туда, где зимы не бывает», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения издания Meduza 14 февраля.

Активисты в Бийске решили последовать примеру жителя Новосибирска, который в январе 2017 года написал на сугробе в центре города баллончиком с краской «Сугробы за Локтя». Акция протеста возымела эффект — сугроб на следующий же день убрали.

Вдохновлённые «сугробом за Локтя» жители Омска тоже пытались бороться таким образом с обилием снега. Но коммунальщики просто стёрли надпись, а сугроб остался на месте. Такая же ситуация получилась и в Бийске.

Фото с сайта vk.com/biysk_all

Через месяц после этой акции протеста глава Бийска Лидия Громогласова посоветовала всем недовольным переехать в другое место.

«Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает, — сказала Громогласова на заседании общественной палаты. — Надо совесть какую-то иметь, терпение, уважение — к тем, кто делает большую трудную работу в городе, к тем же дорожникам».

Кроме того, мэр сравнила акции протеста активистов с «началом фашизма», поскольку бийские активисты несколько раз устраивали «протестные прогулки» по бульварам города.

Напомним, что в начале февраля 2017 года мэрия Новосибирска признала нехватку техники для уборки снега на улицах города.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 30 января, 16:45 • репортаж

Вместе теплее

Корреспондент Сиб.фм о том, как 28 января на площади Ленина проходил второй митинг против повышения тарифов ЖКХ на 15% и с какими лозунгами.
 25 января, 13:06 • интервью

Практически сверхчеловек

Экстремал Александр Орлов рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, как ему дались все травмы и суды, почему дозу адреналина нужно увеличивать и какими практиками он расширяет диапазон человеческих возможностей.
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
самое популярное
 3 февраля, 05:52 • новость

Сергей Меняйло может сменить Городецкого на посту губернатора Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло может возглавить Новосибирскую область. Оставка действующего губернатора Владимира Городецкого возможна в самое ближайшее время по состоянию здоровья.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 3 февраля, 12:15 • новость

Болельщик поставил на победу ХК «Сибирь» и выиграл 2,1 млн рублей

В Новосибирске болельщик сделал ставку 1 млн рублей на победу команды хоккейного клуба «Сибирь» в матче КХЛ. «Сибирь» разгромила владивостокский «Адмирал» со счётом 5:1 и принесла болельщику 2,1 млн рублей за счёт ставки. Пресс-секретарь «Сибири» Мария Левинская выложила в «Твиттер» фото ставки из букмекерской конторы.
 3 февраля, 08:15 • новость

Актёр Киану Ривз приедет в Сибирь на съёмки триллера

Американский киноактёр Киану Ривз снимется в романтическом триллере про Сибирь.
 1 февраля, 17:17 • новость

Синоптики спрогнозировали повторение самого мощного паводка в истории Новосибирска

Гидрологи нашли рекордные запасы снега на Алтае, грядущий паводок может затопить частный сектор Новосибирска на берегу реки. Городские власти продлили режим ЧС, чтобы убрать снег из низин к 10 марта.
 2 февраля, 16:17 • новость

Лыжник в Шерегеше столкнулся со сноубордисткой из Новосибирска и погиб

Горнолыжник из Нефтеюганска погиб, спускаясь с горы Зелёной в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» Кемеровской области.
присоединяйтесь!
    