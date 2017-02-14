Минтранс отремонтирует дорогу до Толмачёво и Красный проспект в Новосибирске

Минтранс планирует отремонтировать 99 километров дорог в Новосибирске, Бердске, наукограде Кольцово, Искитиме и Оби в 2017 году, узнал корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции в ТАСС 14 февраля.

Ремонт новосибирских дорог минтранс будет проводить в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), который рассчитан до 2025 года. Общий объём финансирования федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» с 2017 по 2025 годы составит более 23 млрд рублей.

В рамках программы в 2017 году на ремонт 99 километров дорог в Новосибирске и городской агломерации будет выделено 480,5 млн рублей из федерального бюджета. Также 320 млн рублей выделит область и 236,5 млн рублей — город.

Известно также, что на дороги Бердска заложили 53 млн рублей, в Искитиме ремонт проведут за 78 млн рублей, в Кольцово — за 33 млн рублей, а в Оби — за 84 млн рублей. К программе подключится софинансирование местных бюджетов в размере 10 млн рублей.

«Нам на протяжении года поступают письма о том, какие дороги надо отремонтировать, — сказал корреспонденту Сиб.фм заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков. — Мы в программе учли пожелания, касающиеся ликвидации пробок, улучшения качества покрытия автодорог, снижения аварийности. Писем очень много, и они касаются не только агломерации, но и частного сектора. Последний идёт по другой муниципальной программе, не по БКД. Основное маятниковое движение, на работу — с работы, осуществляется по магистральным улицам Искитима, Бердска, Кольцово и Оби. Поэтому именно эти дороги в первую очередь надо привести в порядок».

Фото Алёны Мартыновой

Раков отметил, что жители Новосибирской области могут оставить свои предложения на сайте минтранса до 15 апреля. Эти пожелания будут учитываться при планировании бюджета на 2018 год, в котором планируется отремонтировать 118 километров дорог. В 2017 году минтранс планирует ликвидировать 15 мест-очагов ДТП, на девяти участках произведут плановый ремонт дорог.

Евгений Раков озвучил участки, куда в скором времени доберётся дорожно-ремонтная техника. По его словам, будет отремонтирована дорога до аэропорта Толмачёво, Красный проспект от Писарева до улицы Аэропорт, улица Восход от Кирова до Зыряновской, улица Петухова от площади Кирова до Советского шоссе, улица Немировича-Данченко от площади Лыщинского до Сибиряков-Гвардейцев, Мочищенское шоссе от Красного проспекта до Жуковского, Станционная от площади Энергетиков до улицы Дукача, Никитина от Кирова до Есенина, улица Авиастроителей от Учительской до Писемской, Шлюзовая от Балтийской. В городе Оби отремонтируют улицы Ломоносова и Вокзальную.

Также в рамках проекта будет финансироваться реконструкция дорог регионального и федерального значения. Среди них трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Садовый, Верх-Тула — Ленинский — ОбьГЭС.

Напомним, что в ноябре 2016 года городская администрация заявляла, что Новосибирск и агломерация вошли в число пилотных участников федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», благодаря чему Новосибирск в 2017 году выделит дополнительный миллиард рублей из бюджета на ремонт дорог и строительство развязок.