 

МТС открыл более 100 точек обслуживания для жителей сибирских регионов

 14 февраля, 11:40
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МТС открыл более 100 точек обслуживания для жителей сибирских регионов
Фото с сайта genautof.ru

Компания МТС открыла в сибирских регионах более 100 новых точек обслуживания абонентов сотовой связи — в столицах сибирских регионов и отдалённых населённых пунктах, узнал корреспондент от пресс-службы МТС 13 февраля.

В 2016 году один из ведущих российских операторов сотовой связи МТС открыл 108 точек обслуживания абонентов в сибирских регионах. Салоны связи открыли в первую очередь там, где есть повышенный потребительский спрос на услуги сети МТС. Более 30 салонов появились в Новосибирске, Томске, Красноярске, Омске, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерове, Абакане и Кызыле.

«Жители Сибири активно пользуются мобильным интернетом: за последний год трафик в сети МТС вырос более чем на треть, — подчеркнул директор филиала МТС в Сибири Александр Соловенчук. — Для того, чтобы наши абоненты получали не только качественную связь и доступ в мобильный интернет, но и достойный уровень сервиса: могли приобретать современные гаджеты по доступным ценам, оплачивать услуги и прочее, мы открываем новые салоны и точки обслуживания. Так, впервые салоны МТС открылись в Линёве Новосибирской области, в Бакчаре Томской области, в Новых Зорях, Черемном и Павловске Алтайского края».

Больше всего новых салонов связи МТС появилось в Омской области — их число увеличилось в 1,5 раза. В Новосибирской области число точек обслуживания выросло на треть, в Красноярском и Алтайском краях — на 10 процентов. Более половины точек, где представлены услуги МТС, размещены в отделениях почтовой связи — для удобства клиентов. В 2017 году оператор продолжит развитие розничной сети обслуживания.

Напомним, что с 12:00 31 декабря 2016 года до 12:00 1 января 2017 года сибирские абоненты МТС сгенерировали 795 терабайт мобильного трафика, а родных и близких поздравляли со скоростью 270 СМС и 800 звонков в секунду.

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