Музыканты мировой оперы собирают миллион на ремонт единственного органа в Новосибирске

Новосибирская филармония поддержит alma mater своих музыкантов благотворительным концертом, часть средств направят на капитальный ремонт органа консерватории имени М.И.Глинки. Солисты мировой оперы Дмитро Попов и Юлия Попова, дирижёр Даррел Анг, скрипач Михаил Симонян и оркестр надеются собрать аншлаг, узнал 14 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Новосибирской филармонии.

Новосибирский симфонический оркестр сыграет благотворительный концерт ради ремонта органа. Более 90% музыкантов филармонии — выпускники Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки — отказались от гонорара в пользу возрождения инструмента.

На концерте выступит звезда мировой оперы Юлия Новикова, исполнявшая партию в «Риголетто» вместе с «Пласидо Доминго», солист Метрополитен-опера и Венской оперы Дмитро Попов, сингапурский дирижёр Даррел Анг и скрипач Михаил Симонян.

Музыканты надеются собрать аншлаг — заполнить 900 мест в Государственном концертном зале имени Каца. Корреспондент Сиб.фм выяснил предполагаемую цену билета ( от 550 до 1650 рублей) и подсчитал, что удастся выручить около миллиона рублей при полной посадке.Благотворительный гала-концерт «Посвящение консерватории» состоится 3 марта в 19.00

Идея благотворительного концерта принадлежит президенту фонда поддержки образовательных и культурных проектов «Открытое море», известному скрипачу Михаилу Симоняну. Новосибирская филармония также возьмёт на себя затраты на рекламу. В числе партнёров проекта — организация «Культурное наследие», концерт пройдёт при поддержке Минкульта РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Напомним, семь новосибирских девушек и женщин, больных лейкозом, снялись для благотворительной фотовыставки «Красота против рака». Выступления моделей заставили расплакаться более 30 гостей и сотрудников кинотеатра «Победа».