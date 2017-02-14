Новосибирские строители не заводят служебные романы

Почти треть опрошенных жителей Новосибирска признались, что неравнодушны к коллегам — больше половины хотя бы раз заводили романтические отношения на работе, однако это не касается строителей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы проекта Зарплата.ру 14 февраля.

С 7 по 13 февраля сайт по поиску работы Зарплата.ру провёл онлайн-анкетирование среди пользователей. В опросе приняли участие 869 жителей Новосибирска.

В результате опроса выяснилось, что больше половины опрошенных хотя бы раз заводили на работе служебный роман. 29 % неравнодушны к коллегам, 32 % из них встречаются, а 31 % поженились. 12 % завели от коллег детей. Стоит отметить, что у 15 % «только секс», а 22 % просто флиртуют друг с другом. 3 % сотрудников, которые находятся в браке, позволяют себе секс с коллегой.

По словам руководителя пресс-службы Зарплата.ру Ольги Павлюченко, чаще всего романтические отношения с коллегами заводят менеджеры продаж, сотрудники отдела рекламы и маркетинга, а также отдела кадров. А у строителей такой возможности нет, поскольку там работают преимущественно одни мужчины.

Также Павлюченко отметила, что большинство новосибирских работодателей предпочитают не вмешиваться в личные отношения работников. 70 % опрошенных подтвердили, что у них на работе начальство не пытается регулировать романтические отношения в коллективе. При этом 12 % вынуждены скрывать чувства к коллегам, а 18 % открыто выражают свои романтические порывы.

Напомним, что в январе 2015 года работники омского ЗАГСа отправили домой переодеваться жениха, приехавшего на регистрацию в свадебном платье. Как объяснил мужчина, позже он намеревался сделать операцию по смене пола.