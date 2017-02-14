Сбербанк передумал банкротить «Сибмост» в Новосибирске

Новосибирский арбитражный суд закрыл дело о банкротстве «Сибмоста» после того, как Сбербанк отказался от своих требований к мостостроителю, который задолжал банку более 4,56 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 14 февраля из сообщения «Коммерсанта».

Сбербанк отказался от заявления о банкротстве «Сибмоста», поскольку нашёл в качестве замены одного из кредиторов мостостроителя — томский ДРСУ. По мнению экспертов, этот факт свидетельствует о намерении сторон решить проблемы «Сибмоста» с задолженностью на фоне переговоров по привлечению инвесторов, которые смогут войти в уставный капитал компании. Арбитражный суд Новосибирска принял ходатайства Сбербанка о правопреемстве по делу о банкротстве мостостроителя.

В январе 2017 года на судебном заседании представитель Сбербанка Татьяна Дунаева отметила, что банк «не заинтересован в банкротстве компании».

«Проблемы у должника по кредитам возникли семь-восемь месяцев назад, — сказала Дунаева. — Мы вступили в дело о банкротстве для того, чтобы иметь право голоса и контролировать ситуацию. Банк нацелен на сохранение предприятия и готов находиться в режиме ожидания, чтобы не допустить введения банкротства».

Напомним, что в августе 2016 года Сбербанк подал в Арбитражный суд пять исков о несостоятельности новосибирского «Сибмоста». Задолженность мостостроителя банку составила более 433 млн рублей.