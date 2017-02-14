Упавший на Алтае вертолёт мог столкнуться со снежным зарядом

Причиной крушения вертолёта Robinson на Алтае могло стать попадание воздушного судна в снежный заряд, узнал корреспондент Сиб.фм 14 февраля из сообщения «Интерфакса».

Агентство ссылается на собственный неназванный источник в службе транспортного надзора, по данным которого, эта версия является наиболее вероятной. Также уточняется, что нареканий к техническому состоянию вертолёта перед полётом не было — воздушное судно было произведено в 2013 году, владелец имел все необходимые технические сертификаты.

Ранее «Интерфакс» сообщал о том, что поисковые группы обнаружили два фрагмента обшивки вертолёта — они находились в воде в нескольких километрах от берега Телецкого озера. В республиканском управлении МЧС данные об обнаружении обломков опровергают. По информации ведомства, в поисковой операции в настоящее время задействовано около двухсот человек, в том числе четыре водолаза. В район поисков доставлена и подготовлена к работе барокамера и глубоководный аппарат «Фалькон».

«Проведено визуально аэрообследование предполагаемого места падения вертолёта (28 квадратных километров), обследована кромка воды на три километра выше и на два километра ниже, ничего не обнаружено», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, одним из тех, кто видел упавший вертолёт незадолго до крушения, оказался новосибирский экстремал Александр Орлов. По его словам, 12 февраля Robinson пролетал в сторону Телецкого озера на небольшой высоте в условиях плохой видимости из-за мелкого снега. На следующий день Орлов выложил в Facebook фотографии поисково-спасательных работ на озере.

На борту вертолёта в момент крушения находились шеф-пилот компании Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора Heliport Moscow Мария Козинцева, известный парашютист и бейсджампер Глеб Вореводин. Тело Елены Ракитской спасатели обнаружили на берегу озера Телецкого утром 13 февраля.