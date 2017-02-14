 

Житель Кузбасса сломал ногу во время нападения на него участкового

 14 февраля, 15:22
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Житель Кузбасса сломал ногу во время нападения на него участкового
Фото с сайта evroportal.ru

Участковый уполномоченный в Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, по версии следствия — полицейский применил физическую силу к пришедшему к нему на приём мужчине, в результате тот получил перелом колена, узнал корреспондент Сиб.фм 14 февраля из сообщения регионального управления следственного комитета.

Инцидент произошёл в августе 2016 года. В кабинет к участковому пришла женщина в сопровождении мужчины. Они просили полицейского разобраться в мошеннических действиях местного жителя. Участковый заметил в руках у пришедшего гражданина телефон, и ему показалось, что тот производит видеосъёмку беседы. Полицейский потребовал выключить устройство.

«Мужчина показал, что телефон он действительно держит в руках, но видеосъёмку не производит. Однако сотрудник не поверил, схватил гражданина за руку, в которой находился телефон, и применил боевой приём. Потерпевший упал на пол, почувствовав сильную боль в ноге. Он вышел из помещения отдела полиции и обратился за медицинской помощью. Врач диагностировал закрытый перелом коленного сустава правой ноги», — говорится в сообщении СКР.

С жалобой на неправомерные действия сотрудника полиции потерпевший обратился в территориальный следственный комитет и в оперативную часть собственной безопасности ГУ МВД по Кемеровской области. В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий». По этому обвинению ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В ходе расследования участковый пояснял, что действовал в рамках закона, однако подтверждения его слова не нашли. В настоящее время материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

Напомним, в ноябре 2016 года в Новокузнецке суд приговорил бывшего участкового к четырём годам условного заключения, после того как страж порядка избил воспитанника местного детского дома во время допроса. Полицейский заподозрил молодого человека в краже перчаток, которые случайно унёс коллега участкового. Услышав от юноши, что тот отказывается признаваться в краже, участковый принялся выбивать признание кулаками.

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