 

Жители Иркутска составили из автомобилей мерцающую валентинку

 14 февраля, 11:22
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Жители Иркутска составили из автомобилей мерцающую валентинку
Стоп-кадр из видео на портале Youtube.com

Иркутские автолюбители накануне Дня всех влюблённых составили свои машины в форме сердца, узнал корреспондент Сиб.фм 14 февраля из сообщения информагентства «Иркутск онлайн».

Во флешмобе приняли участие около 40 автомобилей. Видеоролик, снятый с помощью квадрокоптера, был размещён на портале YouTube 13 февраля. На видео сердце, составленное из машин, мерцает разноцветными габаритными и поворотными огнями, а также стоп-сигналами.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на такое поздравление: наряду с положительными отзывами кто-то обвиняет автовладельцев в подражании западным традициям, а кто-то советует поздравить иркутян, «хотя бы не паркуясь на тротуарах и на входе в подъезд».

Напомним, в преддверии Дня святого Валентина новосибирская художница Зинаида Кузнецова нарисовала серию акварельных открыток с изображениями музыкантов Курта Кобейна и Кортни Лав.

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