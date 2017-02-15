 

Новосибирский центр подготовки пилотов вошёл в пять основных должников по зарплате

 15 февраля, 14:20
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Новосибирский центр подготовки пилотов вошёл в пять основных должников по зарплате
Фото с сайта ФГАУ ДПО «Центр подготовки и сертификации авиационного персонала»

Пять новосибирских предприятий задолжали сотрудникам более 93,6 млн рублей — более половины долга причитается уволенным в прошлом году работникам. В списке есть единственный в Сибири центр сертификации пилотов и стюардесс — его долг появился после попытки закрыть его из Москвы, узнал 15 февраля корреспондент Сиб.фм у директора организации Владимира Михайлова.

«Новосибирскстат» опубликовал список пяти компаний-должников по заработной плате. В список вошли строители и производители ООО «МСУ-78», ОАО «СИБТРУБОПРОВОДСТРОЙ», ЗАО «ЗАВОД ПСК», ОАО «ЛДСК» и ФГАУ ДПО «Центр подготовки и сертификации авиационного персонала».

Пять организаций задолжали своим работникам более 93,6 млн рублей из 106,4 млн общей задолженности по зарплате в Новосибирской области. Более половины долгов приходится на работников, уволенных в 2016 году и ранее. Всего зарплату не получили 3,2 тысячи человек, в среднем на каждого пришлось по 33 тысячи рублей.

Центр подготовки и сертификации авиационного персонала оказался в списке должников из-за проверки «Росавиации» в конце 2015 года. По данным руководителей государственного центра, проверяющие прекратили его деятельность на 2016 год, и деньги перестали поступать на расчётный счёт организации. После письма в адрес Президента РФ Владимира Путина единственный в Сибири центр подготовки пилотов для малой авиации вновь был аккредитован для выдачи сертификатов.

«Целый год мы не работали, и сертификаты пилотам выдавали только в Москве. Пока что мы вернули право готовить бортпроводников. Деньги на зарплату сотрудников вновь стали поступать на расчётный счёт организации. Несмотря на проверки прокуратуры, мы намерены погасить задолженность в ближайшее время», — рассказал Сиб.фм директор ЦПСАП Владимир Михайлов.

Новосибирский учебно-тренировочный отряд № 1 был одним из первых учебных центров в СССР, за 70 лет преподаватели подготовили тысячи пилотов, авиатехников, бортпроводников и других специалистов. Сейчас центр готовит пилотов российской гражданской авиации от Ил-86 до Ту-214, спортивных и легкомоторных самолётов, вертолётов Ми-2 и Ми-8, а также Robinson R44.

Напомним, спасатели ищут жертв катастрофы вертолёта Robinson R66 в акватории Телецкого озера на Алтае. По предварительной информации, за штурвалом вертолёта был шеф-пилот и сооснователь компании «Авиамаркет» Дмитрий Ракитский, имеющий лётный стаж с 80-х годов. В МЧС считают столкновение со снежным зарядом одной из возможных причин трагедии.

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