Дорожники Забайкалья пожаловались на нехватку денег из-за Керченского моста

Глава управления федеральных автодорог Забайкалья (Упрдор) Евгений Присташ заявил на пресс-конференции, что строительство новых автомобильных дорог в России остановилось из-за необходимости финансировать дорогостоящий проект Керченского моста, ведущего на полуостров Крым, узнал корреспондент Сиб.фм 15 февраля из сообщения сайта «Забмедиа».

По словам Присташа, черноморский мост является «суперобъектом» в дорожной сфере, и пока внимание государства отвлечено на эту стройку, о создании новых дорог в таких регионах, как Забайкальский край, можно на время забыть.

«Естественно, основные деньги туда уходят. За счёт того, что строят этот мост, практически приостановилось строительство всех новых автомобильных дорог в России. Всего 10 новых объектов в этом году будет. Поэтому все наши проекты строительства новых объектов, а у нас их пять, пока лежат на полке и ждут своего часа. На них не хватает денег в стране. Поэтому не всегда нам всё удаётся», — посетовал Евгений Присташ.

Начальник Упрдора также вспомнил, что подобная ситуация с бюджетным финансированием региональных строек складывалась и во время подготовки к Олимпиаде в Сочи, и в период строительства моста на остров Русский.

Стоит отметить, что строительство Керченского моста обойдётся бюджету России в 227,92 млрд рублей. Планируется, что уже в декабре 2018 года мост будет открыт для проезда автомобильного транспорта, ещё через год по нему пустят поезда.

Напомним, что в сентябре 2016 года мэрия Новосибирска подала заявку в Росавтодор на финансирование строительства четвёртого моста через Обь за счёт денег, собранных системой «Платон». Новое сооружение должно соединить Южную площадь на правом берегу реки Оби и площадь Труда на левом.