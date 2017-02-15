Новосибирская S7 признана лидером в рейтинге Forbes

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines заняла первое место среди российских авиаперевозчиков в рейтинге журнала Forbes, узнал корреспондент Сиб.фм из собщения пресс-службы S7 Airlines 15 февраля.

Forbes впервые составил рейтинг авиакомпаний, в котором оценивались цена и качество. Сервис летающих по России авиаперевозчиков, как российских, так и иностранных, оценивали эксперты агентства «Авиапорт».

Во время исследования специалисты в качестве «тайных пассажиров» оценивали обслуживание авиакомпаний на всех этапах: начиная с покупки билета и заканчивая выходом из самолёта. Одним из важных критериев оценки сервиса стала пунктуальность полётов. Стоит отметить, что пунктуальность — один из приоритетов S7 Airlines. В 2016 году авиакомпания заняла четвёртое место в Европе в международном рейтинге пунктуальности авиаперевозчиков.

Эксперты исследовали ценовую политику авиакомпаний — сравнивалась стоимость перелёта у разных авиакомпаний на одних и тех же маршрутах. Тарифы для Forbes проанализировал метапоисковик Aviasales. Эксперты пришли к выводу, что у «Аэрофлота» появился реальный конкурент: при почти равном сервисе цены авиакомпании «Сибирь» привлекательнее. Результат выносился по сумме двух баллов: за качество и цену. S7 Airlines получила самый высокий балл — 72 — и заняла первую строчку в рейтинге среди российских авиакомпаний.

В настоящее время S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») является одной из самых стабильных авиакомпаний России. S7 использует последние достижения мировой отрасли в обслуживании пассажиров и постоянно развивает сервис. Авиакомпания входит в группу компаний S7. В 2016 году авиакомпании группы перевезли более 13,1 млн пассажиров.

Напомним, что в мае 2015 года новосибирская авикомпания S7 была признана лидером мирового рейтинга пунктуальности агентства Flightstats.