Новосибирские спасатели достали 11-летнего мальчика из шахты заброшенного дома

В Новосибирске спасатели вызволили 11-летнего мальчика из вентиляционной шахты, куда он упал с крыши нежилого здания, рассказал корреспонденту Сиб.фм 15 февраля начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) «Витязь» Дмитрий Фокин.

Вечером 14 февраля на улице Каунасская в Новосибирске 11-летний мальчик упал с крыши одноэтажного нежилого здания в вентиляционную шахту. Глубина падения составила 4,5 метра.

Очевидцы вызвали спасателей МАСС. На место приехали спасатели и бригада скорой помощи.

«Мальчик играл с друзьями — катались на горке. А на чердаке этого здания, судя по всему, они грелись. Вероятно, мальчик оступился и угодил в шахту, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Фокин. — Спасатели доставали ребёнка через технологическое отверстие, которое находилось внизу. Специальное снаряжение не пришлось использовать».

Спасатели наложили ребёнку на ногу шину, поскольку возникло подозрение на перелом, аккуратно достали его из шахты и передали бригаде скорой помощи. Медики сделали обезболивающий укол и увезли мальчика в больницу.

Напомним, что в январе 2017 года спасатели МАСС вытащили мальчика, который застрял в джакузи новосибирского аквапарка.