Новосибирские учёные объявили древнерусских куриц европейскими

Биологи Новосибирска обнаружили ДНК европейской курицы в остатках куриного супа славян IX века. Притом китайские курицы могли попасть в Россию раньше Европы, узнал 15 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Учёные института молекулярной и клеточной биологии СО РАН предположили, что новгородцы торговали с китайцами до их появления в Европе. Биологи изучили ДНК древнерусской курицы по остаткам куриного супа в раскопках на северо-западе России.

Исследователи попытались понять, насколько развито было хозяйство славян IX–XVIII века по эффективности разведения домашних кур. Оказалось, что большинство древнерусских куриц были «европейцами», причём курицы происходили из одной популяции.

Китайские виды куриц появились в Европе в эпоху великих открытий, когда были налажены связи с Юго-Восточной Азией. Однако биологи допустили, что китайские курицы попадали в Россию и раньше.

Напомним, бельгийский художник Кун Ван Мехелен планировал скрестить свою «курицу-космополита» с сибирской породой. Суровый климат Сибири убедил его, что местные курицы обладают сильным иммунитетом и хорошей генетикой. Он планировал получить результат в 2017 году, после чего провести в городе выставку с яйцами, инкубатором и скульптурами.