Памятник российскому святому появится у входа в Красноярский медуниверситет

Пятиметровый гранитный памятник архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому), признанному православной церковью святым, появится у входа в Красноярский государственный медицинский университет, узнал корреспондент Сиб.фм 15 февраля из сообщения красноярской епархии РПЦ.

Изготовлением монумента занимается известный красноярский скульптор Константин Зинич. К настоящему моменту в граните высечена большая часть будущего памятника. Высота скульптуры вместе с постаментом составит 5,5 метров.

«Изначально планировалось отлить памятник из бронзы, но затем остановили выбор на граните. Во-первых, бронзовый памятник святителю Луке в Красноярске уже есть, во-вторых, этот святой, врач, учёный сам по себе — „глыба“, и именно камень достоин запечатлеть память о нём», — приводит слова Зинича пресс-служба епархии.

Открытие памятника запланировано на 11 июня — в день памяти святителя Луки, который в годы сталинских репрессий и в период Великой Отечественной войны благодаря своему таланту хирурга спас тысячи жизней. Около 11 лет Войно-Ясенецкий провёл в ссылках, часть этого срока отбывал на территории Красноярского края. Всё это время он сочетал работу врачом со священнической деятельностью и научной работой — его монография «Очерки гнойной хирургии» приобрела мировую известность и остаётся актуальной до сих пор. Лауреат Сталинской премии первой степени за 1946 год, в 1995 году канонизирован православной церковью.

Напомним, в сентябре 2016 года памятник архиепископу Луке был открыт в Новосибирске. Он появился на территории Новосибирской областной клинической больницы.