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 15 февраля, 19:15
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Подземный тоннель построят в продолжение Восточного обхода в Новосибирске
Фото Ильнара Салахиева

Новосибирский минтранс планирует провести подземный тоннель в продолжение Восточного обхода, от Кольцово к Бердскому шоссе, чтобы избежать пробок в Академгородке, передаёт корреспондент Сиб.фм 15 февраля с пресс-конференции в ТАСС.

Когда власти утвердили проект строительства Восточного обхода (ВО) под Новосибирском, общественники забеспокоились, что после ввода в строй первой очереди ВО весь транзитный транспорт, следующий на трассу М-52, пойдёт по дороге Кольцово — Академгородок через улицы Иванова, Арбузова, Российскую, Морской проспект и проспект Строителей. По мнению активистов, это может привести к транспортному коллапсу в этом районе.

«Мы совместно с министерством строительства приняли решение о подготовке предпроектных решений по выходу с дороги Академгородок — Кольцово — Академгородок на Бердское шоссе, — сказал глава минтранса Новосибирской области Евгений Раков. — Чтобы не создавать пробки в Академгородке, возможно строительство путепровода тонельного типа. У нас есть единственный выход под путепроводом в Нижней Ельцовке. Там тоже достаточно проблем. Эти вопросы сейчас прорабатываются. Мы приступим к подготовке проекта с учётом его реализации в 2018-2019 годах, чтобы успеть до того, как ВО будет запущен в эксплуатацию».

Раков отметил, что запуск в эксплуатацию ВО откладывается до 2020 года в связи с отсутствием финансирования. В настоящее время ведётся строительство второй очереди. Были перестановки и сбой в строительстве по графику, но работы продолжаются. По словам Ракова, в этом году финансирование строительства ВО планируется, но не в полном объёме.

Объём дорожного фонда на 2017 год составляет 10,7 млрд рублей. Ремонт дорожной сети в Искитимском районе (Морозово — Искитим) не поставили в план, поэтому этот вопрос остаётся открытым.

«Этот проект довольно затратоёмкий — нужно не менее 5 млрд рублей на реализацию, — отметил Евгений Раков. — На самом деле, сеть-то востребована. Развивать территориальные дороги тоже надо. Но учитывая то, что строится Восточный обход, востребованность дорожной сети в Искитимском районе продлится до того момента, когда будет введён в эксплуатацию Восточный обход. Они, по сути дела, параллельные дороги, дублирующие друг друга. Когда будет введён ВО, он подтянет на себя всё автомобильное движение. Получится, что вложили деньги в дорожную сеть, а эффект получили лишь на определённое время».

Восточный обход, общая длина которого составит 101 километр, соединит трассы М-52 («Чуйский тракт») и М-53 («Байкал»). Длина первого этапа, который доверили строить «Сибмосту» за 10,35 млрд рублей — 20 километров.

Напомним, что строительство Восточного обхода под Новосибирском началось в 2013 году. «Сибмост» приступил к строительству первого участка 100-километрового ВО.

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