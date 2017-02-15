Следователи остановили суицидальную игру школьницы в Красноярске

Красноярская школьница получила задания вырезать определённые слова на руках и искать высотное здание в специализированной группе в социальной сети «ВКонтакте» — неизвестный молодой человек предупредил директора школы об этом, узнал 15 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Красноярскому краю.

Сибирские следователи начали борьбу с новыми «группами смерти» для несовершеннолетних в социальных сетях. Третье возможное самоубийство школьницы предотвратили сотрудники ведомства в Красноярском крае.

Первая попытка доведения до самоубийства 13-летней школьницы была установлена в начале февраля. Это спровоцировало профилактические беседы в школах, в одном из учебных заведений обнаружили 16-летнюю ученицу с порезами на руках. Следователи установили, что с 5 по 9 февраля девушка вела переписку с неустановленным человеком, который сперва ввёл её в заблуждение, а затем предложил выполнять суицидальные задания.

После того как новость об этом появилась в СМИ, директора школ Красноярска провели очередные профилактические беседы с учениками. После такой беседы директору одной из школ позвонил молодой человек и анонимно сообщил, что ученица вступила в группу смерти и планирует самоубийство. С помощью следователей удалось установить личность девочки.

Школьница рассказала, что вступила в игру и получала задания в соцсети «ВКонтакте». Администратор специальной группы предлагал вырезать на руках определённые слова и искать высотное здание. С девочкой работают психологи, она находится под наблюдением родителей.

Напомним, следователи задержали в Подмосковье предполагаемого администратора «группы смерти» Филиппа Будейкина в феврале 2016 года. После этого в десяти регионах России начались обыски с целью найти других руководителей и участников суицидальных сообществ. Возможных самоубийц искали в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях.