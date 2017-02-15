 

Спасатели МЧС нашли фрагменты упавшего на Алтае вертолёта

 15 февраля, 15:37
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Спасатели МЧС нашли фрагменты упавшего на Алтае вертолёта
Стоп-кадр с сайта Youtube.com

Поисковые группы, которые работают в предполагаемом месте падения вертолёта Robinson в районе Телецкого озера на Алтае, обнаружили несколько фрагментов пропавшего воздушного судна, узнал корреспондент Сиб.фм 15 февраля из сообщения регионального управления МЧС.

«В 16 километрах от кордона Кокши специалистами „Алтай Авиа“ обнаружены четыре чехла красного цвета и элементы крепежа. Аэровизуальное наблюдение продолжается», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее в поисках пропавшего вертолёта были задействованы водолазы и глубоководный аппарат «Фалькон», однако 15 февраля из-за сильного ветра и высокой волны спасательные работы на воде решено было временно приостановить. Облёт озера продолжили несколько вертолётов, одновременно силами МЧС ведётся обход береговой линии.

В Горно-Алтайск доставлено единственное тело, обнаруженное в районе падения вертолёта, — предположительно это супруга пилота Елена Ракитская. Для её опознания на Алтай прибудут родственники, кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причин гибели женщины.

Напомним, 14 февраля агентство «Интерфакс» сообщило, что причиной крушения вертолёта Robinson могло стать попадание воздушного судна в снежный заряд. Также уточнялось, что нареканий к техническому состоянию вертолёта перед полётом не было: воздушное судно было произведено в 2013 году, владелец имел все необходимые технические сертификаты.

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