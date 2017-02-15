 

Тува стала лидером рейтинга рождаемости в стране

 15 февраля, 13:00
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Тува стала лидером рейтинга рождаемости в стране
Фото с сайта fonds-decran.org

Тува возглавила рейтинг рождаемости, составленный активистами «Трезвой России» и экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ, узнал корреспондент Сиб.фм 15 февраля из сообщения «Известий».

При ранжировании регионов составители рейтинга учитывали пять критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество абортов, а также уровень социального комфорта для рождаемости.

Из сибирских регионов кроме Тувы в топ-10 вошли Республика Алтай и Бурятия (соответственно на шестом и 10-м местах). Такие регионы, как Томская, Новосибирская области и Алтайский край разместились на местах с 49-го по 51-е. Худшие показатели в Сибири — у Кемеровской области, которую составители рейтинга поместили на 72-е место.

В целом по стране прирост населения отмечен только в 43 регионах. Среди регионов-лидеров — Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Якутия, Ненецкий автономный округ, Тюменская область. Лидеры падения рождаемости — Рязанская, Владимирская, Ленинградская, Орловская, Новгородская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Псковская области.

При этом лишь в четырёх регионах России на одну женщину рождается трое детей — это Тува, Чечня, Алтай и Ненецкий автономный округ. По двое детей рожают в 16 регионах, в остальных 65 субъектах РФ матери рожают по одному ребёнку.

Напомним, в ноябре 2016 года нейробиологи Новосибирска обнаружили в мозге новорождённых механизм, защищающий мозг от нехватки кислорода и родового стресса. Полученные данные помогут справиться с проблемой недоношенности детей с помощью грамотного подбора лекарств.

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