 

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

 15 февраля, 12:52
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Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске
Стоп-кадр с записи камеры видеонаблюдения

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 39-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам, рассказал корреспонденту Сиб.фм 15 февраля сотрудник пресс-службы УМВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.

15 февраля в 7:45 в полицию Новосибирска сообщили о стрельбе около дома № 63 по улице Богдана Хмельницкого. Камера видеонаблюдения, установленная на подъезде, зафиксировала, как мужчина вышел из тёмного внедорожника навстречу шедшей мимо женщине и два раза выстрелил в неё в упор из ружья.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, сразу после того, как скрылся стрелок, мимо проходил дворник с лопатой. Скорее всего, он вызвал пострадавшей скорую помощь и полицию. Но по дороге в больницу женщина скончалась от полученных ранений.

«Сотрудники полиции, приехавшие на место преступления, выяснили у очевидцев, что стрелявший сделал на машине круг по жилому кварталу и припарковался в соседнем дворе, — сообщил корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы УМВД по Новосибирской области Михаил Бирюков. — По горячим следам установили адрес, где он может находиться. Заблокировали дом, перекрыли пути возможного отхода. Взломали дверь в квартиру, а 51-летнего подозреваемого задержали. Также у него изъяли охотничье ружьё, из которого он предположительно стрелял. Следственный комитет будет устанавливать мотивы и обстоятельства преступления».

Напомним, что в июле 2015 года житель Новосибирска стрелял из ружья в молодых людей, которые мешали ему спать.

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