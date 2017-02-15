 

Жительница Новосибирска заплатила за такси чужими санками

 15 февраля, 10:48
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Жительница Новосибирска заплатила за такси чужими санками
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирске женщина рассчиталась с таксистом украденными детскими санками — момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения, узнал корреспондент Сиб.фм из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» 15 февраля.

Подписчик группы «Инцидент Новосибирск» поделился записью с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как 6 января 2017 года женщина с санками-коляской в руках садится в машину такси.

Благодаря записи с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде, сотрудники полиции задержали женщину по горячим следам. Она созналась в краже и объяснила, зачем это сделала.

По словам задержанной, она уезжала от друзей домой. Вызвала такси, но денег на него не хватало. Тогда женщина прихватила стоявшие в подъезде без присмотра детские санки стоимостью пять тысяч рублей, которыми и рассчиталась за услуги такси. Санки правоохранители вернули владельцам.

Напомним, что в ноябре 2015 года житель Рубцовска украл железнодорожные рельсы, чтобы решить семейные проблемы.

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