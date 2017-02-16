Анатолий Чубайс ознакомился с новосибирским производством

В Новосибирске председатель правления корпорации «РОСНАНО» Анатолий Чубайс оценил производство литий-ионных аккумуляторов и углеродных нанотрубок во время трёхдневной рабочей поездки, узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области.

С 16 по 18 февраля в Новосибирской области работает делегация ООО «Управляющая Компания „РОСНАНО“» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ во главе с председателем правления Анатолием Чубайсом. Губернатор НСО Владимир Городецкий вместе с Чубайсом осмотрели производственную площадку ООО «Лиотех-Инновации».

«Нынешний запуск производства литий-ионных аккумуляторов — это первый шаг, мы ждём от предприятия расширения продуктовой линейки, — цитирует Чубайса РБК. — Важно, что завод в этом проекте сразу включился в международную кооперацию, его продукция выходит на рынки других стран».

Анатолий Чубайс ознакомился с продукцией предприятия, технологической схемой производства, технологией использования материалов по производству батарей. Кроме того, специалисты «Лиотеха» продемонстрировали работу линии нанесения материалов на фольгу. Губернатор обратил внимание на выгодное с точки зрения логистики расположение производственной базы «Лиотеха», в том числе на развитую инженерную и транспортную инфраструктуру.

Владимир Городецкий и Анатолий Чубайс обсудили вопросы стратегии развития ООО «Лиотех-Инновации». В настоящее время «Лиотех» работает над перспективными проектами в энергетике (системами оперативного постоянного тока и сетевыми накопителями энергии) и в транспорте (переоборудованием манёвровых тепловозов, общественного и коммерческого транспорта). Предприятие планирует расширять существующую линейку продукции.

«Лиотех-Инновации» занимается производством литий-ионных аккумуляторов для энергетики и электротранспорта с использованием наноструктурированного катодного материала литий-железо-фосфата (LiFePO4). Данный материал позволяет достигать лучших характеристик аккумуляторов. Компания конкурирует в качестве с крупными иностранными производителями, а также следует стратегии по импортозамещению аналогов в России. Клиентами «Лиотеха» являются государственные компании и крупные транспортные и промышленные предприятия.

Напомним, что в декабре 2014 года новосибирский «Лиотех» приступил к выпуску источников бесперебойного питания для больниц и вокзалов.