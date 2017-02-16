Более 250 новых производителей из Сибири начали сотрудничать с X5 в 2016 году

Крупный ритейлер подписал 254 новых контракта с производителями продуктов из Сибири. Компании Кузбасса были самими активными поставщиками хлеба, мяса, молока и воды в «Пятёрочку», узнал 16 февраля корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза X5 Retail Group.

Крупный российский ретейлер почти полностью перешёл на продукты от местных поставщиков. Супермаркеты «Пятёрочка» увеличили долю сибирских продуктов в ассортименте до 20 % к концу 2016 года.

Еда и напитки из Кузбасса лучше всего представлены в магазинах холдинга. В прошлом году компания заключила 111 договоров на поставки хлеба, мяса, молока, напитков, овощей и фруктов и других продуктов. Ещё 84 производителя из Новосибирской области и 60 омских фирм оказались среди поставщиков.

Торговые сети «Пятёрочка», «Карусель», «Перекресток» завели 950 новых поставщиков в 2016 году. Таким образом, общее количество партнёров-производителей продукции составило более 9 тысяч компаний. Доля отечественной продукции на полках магазинов составила более 90 %.