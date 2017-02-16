Бульдозер раздавил более 9 тонн турецких и польских продуктов с рынка в Новосибирске

Новосибирские таможенники нашли тонны санкционных яблок, груш, томатов и гранатов на складе торгового города «Левобережный». Бульдозер уничтожил овощи и фрукты стоимостью более 1,7 млн рублей, узнал 16 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения Россельхознадзора по Новосибирской области.

Инспекторы Россельхознадзора и Сибирской оперативной таможни провели рейд в торговом городе «Левобережный». На складах обнаружили более 9 тонн санкционных продуктов: 2,6 тонны груш и яблок из Польши, 4,2 тонны гранатов и 2,3 тонны томатов из Турции.

Запрещённые к ввозу овощи и фрукты отвезли на специальную площадку для уничтожения санкционных продуктов. С помощью бульдозера всю плодово-овощную продукцию раздавили.

Стоимость уничтоженной продукции на прилавках Новосибирска составила бы более 1,7 млн рублей. По данным «Новосибирскстата» за январь 2017 года, яблоки стоили в среднем 97,33 рубля за килограмм, груши по 129,89 руб/кг, помидоры — 163,28 руб/кг. Килограмм гранатов стоит на Центральном рынке Новосибирска более 250 рублей.

Напомним, Банк еды просил жертвовать излишки продуктов у ресторанов и магазинов Новосибирска для нуждающихся. «У производителей, кафе, ресторанов и магазинов зачастую есть излишки продуктов, 20-25 % от всей производимой в стране пищи в конечном счёте утилизируется, что крайне расточительно», — признавалась Сиб.фм руководитель фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько. Также волонтёры собирают пожертвования на оплату доставки продуктов: каждые 100 рублей — это доставка 50 кг еды.