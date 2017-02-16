Депутат пронёс в красноярский парламент полутораметровый топор Жириновского

Депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии ЛДПР Александр Глисков принёс в региональный парламент полутораметровый топор с профилем Владимира Жириновского и надписью на рукоятке «Ударим по бюрократам», узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения Глискова в социальной сети Facebook.

Как пояснил парламентарий, топор был изготовлен известным красноярским художником Василием Слоновым и, по сути, представляет собой стилизованный портрет лидера ЛДПР — его профиль изображён на лезвии топора.

На входе в здание Заксобрания охрана сначала не пропустила депутата с макетом холодного оружия. Чтобы разрешить проблему, потребовалось вмешательство руководителя губернаторской администрации Сергея Пономаренко. После этого Глисков занёс сувенирное изделие к себе в кабинет и разместил на полу под висящим на стене более традиционным портретом Жириновского.

Напомним, в январе депутат Госдумы от Красноярского края и лидер регионального отделения ЛДПР Сергей Натаров заявил о необходимости разрешить автомобилям экстренных служб, в том числе каретам скорой помощи, таранить те машины, которые мешают им проехать.