 

Красноярские СМИ ждут Путина на строящихся объектах Универсиады-2019

 16 февраля, 14:47
были упомянуты
подходящие темы
Красноярские СМИ ждут Путина на строящихся объектах Универсиады-2019
Фото с сайта kremlin.ru

Красноярские СМИ объявили о предстоящем визите в регион Владимира Путина, который должен проверить ход строительства спортивных объектов Универсиады-2019, при этом официального подтверждения этой информации нет, узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения «7 канала».

По данным Сиб.фм, администрация губернатора региона 15 февраля начала аккредитацию журналистов для освещения визита некоего высокопоставленного чиновника из федерального центра. Сроки его приезда и конкретные цели не назывались. Такая завеса таинственности сразу же породила среди представителей СМИ многочисленные предположения, которые через день вылились в публично озвученную версию о визите Путина, которую пока не подтверждают ни в аппарате президента, ни в правительстве региона.

По данным «7 канала», визит главы государства в Красноярск состоится в течение ближайшего месяца, он приедет в регион на один день.

Стоит отметить, что за время своего третьего президентского срока Путин посещал Красноярск только один раз — в сентябре 2013 года он, перелетая с Дальнего Востока в Курган, провёл короткую встречу с тогдашним губернатором Львом Кузнецовым и попросил его оказать посильную помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от наводнения. Также в ходе встречи обсуждались и вопросы подготовки к Универсиаде.

Напомним, что 9 февраля красноярская делегация во главе с главой города Эдхамом Акбулатовым приняла участие в торжественной церемонии закрытия XXVIII Всемирной зимней универсиады в Алма-Ате и увезла в Красноярск флаг студенческих игр.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 25 января, 13:06 • интервью

Практически сверхчеловек

Экстремал Александр Орлов рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, как ему дались все травмы и суды, почему дозу адреналина нужно увеличивать и какими практиками он расширяет диапазон человеческих возможностей.
 19 января, 07:00 • репортаж

Ледяная сказка в зимний вечер

15 — 17 января в Бердске прошли зональные соревнования первенства России по фигурному катанию среди юношей и девушек Сибири и Дальнего Востока. Корреспондент Сиб.фм о соревнованиях как ледяной сказке и празднике для всех.
 30.12.2016, 11:10 • статья

Новая жизнь с Нового Года

5 способов начать новую жизнь с нового года: выучить французский и английский, привести в порядок личные финансы, заняться фитнесом, найти идеальную кофейню.
самое популярное
 3 февраля, 05:52 • новость

Сергей Меняйло может сменить Городецкого на посту губернатора Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло может возглавить Новосибирскую область. Оставка действующего губернатора Владимира Городецкого возможна в самое ближайшее время по состоянию здоровья.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 3 февраля, 12:15 • новость

Болельщик поставил на победу ХК «Сибирь» и выиграл 2,1 млн рублей

В Новосибирске болельщик сделал ставку 1 млн рублей на победу команды хоккейного клуба «Сибирь» в матче КХЛ. «Сибирь» разгромила владивостокский «Адмирал» со счётом 5:1 и принесла болельщику 2,1 млн рублей за счёт ставки. Пресс-секретарь «Сибири» Мария Левинская выложила в «Твиттер» фото ставки из букмекерской конторы.
 3 февраля, 08:15 • новость

Актёр Киану Ривз приедет в Сибирь на съёмки триллера

Американский киноактёр Киану Ривз снимется в романтическом триллере про Сибирь.
 9 февраля, 17:24 • новость

Осуждённый за убийство Залесовой отказался раскаиваться на облсуде в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел дело Матвея Козлова, осуждённого за убийство 16-летней школьницы Карины Залесовой, и взял перерыв до 13 февраля. Сторона защиты пытается убедить суд, что убийство было совершено из сострадания, а сам Козлов раскаялся в содеянном.
присоединяйтесь!
    