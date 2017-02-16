Красноярские СМИ ждут Путина на строящихся объектах Универсиады-2019

Красноярские СМИ объявили о предстоящем визите в регион Владимира Путина, который должен проверить ход строительства спортивных объектов Универсиады-2019, при этом официального подтверждения этой информации нет, узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения «7 канала».

По данным Сиб.фм, администрация губернатора региона 15 февраля начала аккредитацию журналистов для освещения визита некоего высокопоставленного чиновника из федерального центра. Сроки его приезда и конкретные цели не назывались. Такая завеса таинственности сразу же породила среди представителей СМИ многочисленные предположения, которые через день вылились в публично озвученную версию о визите Путина, которую пока не подтверждают ни в аппарате президента, ни в правительстве региона.

По данным «7 канала», визит главы государства в Красноярск состоится в течение ближайшего месяца, он приедет в регион на один день.

Стоит отметить, что за время своего третьего президентского срока Путин посещал Красноярск только один раз — в сентябре 2013 года он, перелетая с Дальнего Востока в Курган, провёл короткую встречу с тогдашним губернатором Львом Кузнецовым и попросил его оказать посильную помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от наводнения. Также в ходе встречи обсуждались и вопросы подготовки к Универсиаде.

Напомним, что 9 февраля красноярская делегация во главе с главой города Эдхамом Акбулатовым приняла участие в торжественной церемонии закрытия XXVIII Всемирной зимней универсиады в Алма-Ате и увезла в Красноярск флаг студенческих игр.