 

Красноярский госдумовец посоветовал главе Пентагона учить российскую историю

 16 февраля, 17:27
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Красноярский госдумовец посоветовал главе Пентагона учить российскую историю
Джеймс Мэттис, фото с сайта wikimedia.org

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, представляющий в парламенте Красноярский край, посоветовал главе Пентагона Джеймсу Мэттису «не разговаривать с Россией с позиции силы», не изучив её истории, узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения телеканала Russia Today.

Днём ранее Мэттис на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что атлантический блок обеспечивает западным дипломатам возможность вести переговоры с Россией с позиции силы.

«Мы никогда не позволим говорить с нашей страной с позиции силы. Я бы посоветовал заявителю вспомнить уроки истории, а конкретно — ознакомиться с историей России. И ему многое станет понятно, стоит ли с ней разговаривать „с позиции силы“», — сказал Швыткин.

Заявление Мэттиса прозвучало в тот же день, когда президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter признал, что бывший глава государства Барак Обама проводил слишком мягкую политику в отношении России, и это привело к выходу Крыма из состава Украины.

Напомним, в начале февраля депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев заявил, что поддерживает идею проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на территории Сибири.

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