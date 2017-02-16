Мать омской школьницы спасла двух подружек от суицида через «группы смерти»

Жительница Омска нашла нацарапанный символ на руке 13-летней дочери и переписку «ВКонтакте», следователи помогли спасти подругу девочки. Возбуждено уголовное дело о попытке доведения до самоубийства, узнал 16 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета Омской области.

Мать девятиклассницы помогла спасти двух 13-летних девочек из «групп смерти». По данным следствия, с начала февраля подростки вели переписку с администраторами суицидальных групп.

Женщина нашла у дочери странный символ, нацарапанный на руке. После рассказа девочки и проверки переписки в соцсетях она сообщила следователям о попытке «сломать» ребёнка. Следователи помогли спасти сверстницу 13-летней школьницы от участия в суицидальной игре.

Сотрудники следственного управления изъяли компьютеры девочек для поиска неустановленных лиц, которые давали подросткам опасные для здоровья и жизни задания. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». В ведомстве ищут других пострадавших и планируют профилактическую помощь детям.

Напомним, красноярские следователи остановили суицидальную игру школьницы третий раз за месяц. Первая попытка доведения до самоубийства 13-летней школьницы была установлена в начале февраля. Это спровоцировало профилактические беседы в школах, в одном из учебных заведений обнаружили 16-летнюю ученицу с порезами на руках. Директору одной из школ позвонил молодой человек и анонимно сообщил, что ученица вступила в «группу смерти» и планирует самоубийство. С помощью следователей удалось установить личность третьей девочки.