 

Новосибирские учёные стали оружейными экспертами Минобороны РФ

 16 февраля, 14:40
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Новосибирские учёные стали оружейными экспертами Минобороны РФ
Фото с сайта ru.wikipedia.org

Учёные СО РАН будут испытывать разработки управления инновационных исследований Минобороны РФ. Новосибирские институты предложили военным наработки в нейромедицине, телекоммуникации и создании композитов, узнал 16 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Сибирские академики заявили о создании мозгового центра федерального уровня в Академгородке. Представители Главного управления инновационных исследований Минобороны РФ подписали соглашение о сотрудничестве в экспертизе вооружений.

Учёные будут оценивать перспективность новых технологий для разработки оружия нового поколения и предлагать свои разработки с перспективой новых исследований. Соглашение предполагает совместное участие в конференциях и выставках.

Новосибирские институты СО РАН продемонстрировали военным наработки в области создания новых материалов, телекоммуникации и нейромедицине.

Напомним, британский журналист The Guardian назвал новосибирский Академгородок «секретным оружием Путина». Академпарк журналист назвал «мерцающим оранжевым зиккуратом, который поднимается из лесов в сердце Сибири, как монумент цивилизации каких-нибудь техно-майя» и «флуоресцирующей пирамидой инноваций в сердце российской Силиконовой Тайги, неочевидным оружием президента Путина в глобальной гонке вооружений».

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