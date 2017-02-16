Житель Новосибирска почтил память любимой собаки, погибшей от отравления ядом на прогулки. Мужчина сделал портрет таксы на правой груди, узнал 16 февраля корреспондент Сиб.фм из аккаунта Алексея Голландца в Instagram.

Хозяин таксы почтил память погибшего любимца татуировкой на груди. Результат работы показал новосибирский тату-мастер сети специализированных студий «Революция» 16 декабря 2016 года.

Большой портрет начали делать весной прошлого года, признался тату-мастер Алексей Щербаков. Клиент рассказал, что такса Боня прожила с ним 4,5 года, но погибла от отравления ядом во время прогулки в одном из дворов Новосибирска. Животное съело «собачью приманку», сообщила KP.RU.

Носитель татуировки попросил закончить работу, создав эффект «собачьего рая» с помощью сочетания цветов. Татуировка «в память верному другу» обошлась в 15 тысяч рублей.

Напомним, зоозащитники не раз предупреждали владельцев собак о ежегодной акции догхантеров — «Дне зачистки от бродячих собак» 20 и 23 января. По их сведениям, догхантеры разбрасывают отраву в парках, скверах, дрессировочных и детских площадках по всей стране. В составе используется изонианизид и приманка.

Зоозащитники Кузбасса в 2016 году признавались Сиб.фм, что в их регионе догхантеры действуют наиболее активно. Проблему бродячих собак пыталась решить прокуратура региона, рекомендовав областным депутатам принять нормативный акт об отлове и содержании бездомных собак. Сотрудники собачьих приютов опасались активного распространения убеждений догхантеров.