 

Новосибирский татуировщик сделал клиенту портрет таксы — жертвы догхантеров

 16 февраля, 21:00
подходящие темы
Новосибирский татуировщик сделал клиенту портрет таксы &mdash; жертвы догхантеров
Фото с сайта www.instagram.com/p/BOOcU5mjvlL

Житель Новосибирска почтил память любимой собаки, погибшей от отравления ядом на прогулки. Мужчина сделал портрет таксы на правой груди, узнал 16 февраля корреспондент Сиб.фм из аккаунта Алексея Голландца в Instagram.

Хозяин таксы почтил память погибшего любимца татуировкой на груди. Результат работы показал новосибирский тату-мастер сети специализированных студий «Революция» 16 декабря 2016 года.

Большой портрет начали делать весной прошлого года, признался тату-мастер Алексей Щербаков. Клиент рассказал, что такса Боня прожила с ним 4,5 года, но погибла от отравления ядом во время прогулки в одном из дворов Новосибирска. Животное съело «собачью приманку», сообщила KP.RU.

Носитель татуировки попросил закончить работу, создав эффект «собачьего рая» с помощью сочетания цветов. Татуировка «в память верному другу» обошлась в 15 тысяч рублей.

Напомним, зоозащитники не раз предупреждали владельцев собак о ежегодной акции догхантеров — «Дне зачистки от бродячих собак» 20 и 23 января. По их сведениям, догхантеры разбрасывают отраву в парках, скверах, дрессировочных и детских площадках по всей стране. В составе используется изонианизид и приманка.

Зоозащитники Кузбасса в 2016 году признавались Сиб.фм, что в их регионе догхантеры действуют наиболее активно. Проблему бродячих собак пыталась решить прокуратура региона, рекомендовав областным депутатам принять нормативный акт об отлове и содержании бездомных собак. Сотрудники собачьих приютов опасались активного распространения убеждений догхантеров.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 13 февраля, 14:11 • интервью

«Мураками»: середина горы и внутренние вершины

«На концерты группы „Мураками“ люди порой приходят даже не музыку слушать, они получают заряд. Заряд на дальнейшую жизнь, приключения, веру». Корреспондент Сиб.фм поговорил с солисткой и автором текстов группы «Мураками» Дилярой Вагаповой о музыке, Казани и Диме Билане.
 8 февраля, 11:03 • статья

Маленькая женщина с большим сердцем

3 февраля в возрасте 102 лет ушла из жизни старейшая артистка России Зоя Булгакова. Сиб.фм публикует воспоминания коллег по театральному цеху о её творческом пути.

Дневник провинциала в Петербурге: фантастические женщины

 18 января, 11:33 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
Колонка бывшего кузбасского журналиста и литератора Юрия Юдина о петербургских фантастических женщинах, Пулковской обсерватории и Александре Розенбауме.
самое популярное
 3 февраля, 05:52 • новость

Сергей Меняйло может сменить Городецкого на посту губернатора Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло может возглавить Новосибирскую область. Оставка действующего губернатора Владимира Городецкого возможна в самое ближайшее время по состоянию здоровья.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 3 февраля, 12:15 • новость

Болельщик поставил на победу ХК «Сибирь» и выиграл 2,1 млн рублей

В Новосибирске болельщик сделал ставку 1 млн рублей на победу команды хоккейного клуба «Сибирь» в матче КХЛ. «Сибирь» разгромила владивостокский «Адмирал» со счётом 5:1 и принесла болельщику 2,1 млн рублей за счёт ставки. Пресс-секретарь «Сибири» Мария Левинская выложила в «Твиттер» фото ставки из букмекерской конторы.
 3 февраля, 08:15 • новость

Актёр Киану Ривз приедет в Сибирь на съёмки триллера

Американский киноактёр Киану Ривз снимется в романтическом триллере про Сибирь.
 9 февраля, 17:24 • новость

Осуждённый за убийство Залесовой отказался раскаиваться на облсуде в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел дело Матвея Козлова, осуждённого за убийство 16-летней школьницы Карины Залесовой, и взял перерыв до 13 февраля. Сторона защиты пытается убедить суд, что убийство было совершено из сострадания, а сам Козлов раскаялся в содеянном.
присоединяйтесь!
    