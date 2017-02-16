 

Новосибирскому пенсионеру запретили летать на самодельном самолёте

 16 февраля, 11:21
подходящие темы
Новосибирскому пенсионеру запретили летать на самодельном самолёте
Фото Алёны Мартыновой

Суд потребовал от 64-летнего жителя села Верх-Тулы Новосибирской области прекратить полёты на самодельном самолёте, пока он не устранит нарушения, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 16 февраля.

Пенсионер из села Верх-Тулы Анатолий Яшанин сконструировал лёгкий самолёт и летал на нём над СНТ «Овражки» в Новосибирском районе в течение всего лета 2016 года. Транспортная прокуратура нашла в этих полётах ряд нарушений.

«Вопреки требованиям безопасности полётов самолёт не имел регистрационных и опознавательных знаков, сертификата лётной годности; на борту не было судовых и бортовых документов, а также аварийного радиомаяка. Пилот не проходил медицинского обследования, не имел свидетельства пилота, то есть выполнял полёты без соответствующих знаний и навыков в сфере авиации», — отметили в пресс-службе.

«У меня есть диплом, я военный лётчик, — цитирует лётчика „Комсомолка“. — Но, по мнению чиновников, я должен ещё иметь и свидетельство пилота гражданской авиации. Что же, там другие законы аэродинамики? Нет! Курсы, где я сам людей могу учить, обойдутся мне в 400 тысяч рублей. Нет в этом справедливости. Со своими дипломами мы должны теперь прятаться и от прокуратуры бегать».

Новосибирский транспортный прокурор завёл на пенсионера административное дело по части 4, 5 КоАП РФ. Пилот выплатит штраф в размере двух тысяч рублей. Кроме того, транспортная прокуратура направила в федеральные суды Кировского и Новосибирского районов исковые заявления к пилоту-пенсионеру и его сыну о запрете полётов на самодельном самолёте. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Стоит отметить, что полёты пенсионер сможет возобновить, когда устранит нарушения, которые выявила прокуратура.

Напомним, что в июле 2013 года хирург из новосибирского Академгородка упал на самодельном гидроплане в Обское море.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме

Данила-FM

 9 февраля, 11:21 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
Новый текст Дмитрия Петрова в галерею российских сидельцев — история детдомовца, знающего все ходы и выходы тюремно-бюрократического лабиринта.
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
самое популярное
 3 февраля, 05:52 • новость

Сергей Меняйло может сменить Городецкого на посту губернатора Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло может возглавить Новосибирскую область. Оставка действующего губернатора Владимира Городецкого возможна в самое ближайшее время по состоянию здоровья.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 3 февраля, 12:15 • новость

Болельщик поставил на победу ХК «Сибирь» и выиграл 2,1 млн рублей

В Новосибирске болельщик сделал ставку 1 млн рублей на победу команды хоккейного клуба «Сибирь» в матче КХЛ. «Сибирь» разгромила владивостокский «Адмирал» со счётом 5:1 и принесла болельщику 2,1 млн рублей за счёт ставки. Пресс-секретарь «Сибири» Мария Левинская выложила в «Твиттер» фото ставки из букмекерской конторы.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 3 февраля, 08:15 • новость

Актёр Киану Ривз приедет в Сибирь на съёмки триллера

Американский киноактёр Киану Ривз снимется в романтическом триллере про Сибирь.
 2 февраля, 16:17 • новость

Лыжник в Шерегеше столкнулся со сноубордисткой из Новосибирска и погиб

Горнолыжник из Нефтеюганска погиб, спускаясь с горы Зелёной в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» Кемеровской области.
присоединяйтесь!
    