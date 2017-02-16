Новосибирскому пенсионеру запретили летать на самодельном самолёте

Суд потребовал от 64-летнего жителя села Верх-Тулы Новосибирской области прекратить полёты на самодельном самолёте, пока он не устранит нарушения, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 16 февраля.

Пенсионер из села Верх-Тулы Анатолий Яшанин сконструировал лёгкий самолёт и летал на нём над СНТ «Овражки» в Новосибирском районе в течение всего лета 2016 года. Транспортная прокуратура нашла в этих полётах ряд нарушений.

«Вопреки требованиям безопасности полётов самолёт не имел регистрационных и опознавательных знаков, сертификата лётной годности; на борту не было судовых и бортовых документов, а также аварийного радиомаяка. Пилот не проходил медицинского обследования, не имел свидетельства пилота, то есть выполнял полёты без соответствующих знаний и навыков в сфере авиации», — отметили в пресс-службе.

«У меня есть диплом, я военный лётчик, — цитирует лётчика „Комсомолка“. — Но, по мнению чиновников, я должен ещё иметь и свидетельство пилота гражданской авиации. Что же, там другие законы аэродинамики? Нет! Курсы, где я сам людей могу учить, обойдутся мне в 400 тысяч рублей. Нет в этом справедливости. Со своими дипломами мы должны теперь прятаться и от прокуратуры бегать».

Новосибирский транспортный прокурор завёл на пенсионера административное дело по части 4, 5 КоАП РФ. Пилот выплатит штраф в размере двух тысяч рублей. Кроме того, транспортная прокуратура направила в федеральные суды Кировского и Новосибирского районов исковые заявления к пилоту-пенсионеру и его сыну о запрете полётов на самодельном самолёте. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Стоит отметить, что полёты пенсионер сможет возобновить, когда устранит нарушения, которые выявила прокуратура.

Напомним, что в июле 2013 года хирург из новосибирского Академгородка упал на самодельном гидроплане в Обское море.