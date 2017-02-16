Самый северный горнолыжный курорт в мире откроет «Норникель» в Красноярском крае

Центр зимних видов спорта в Дудинке Красноярского края получит горнолыжный комплекс «Снежный вихрь». Проект на гранты «Норникеля» станет основой туристического кластера на Таймыре, самом северном полуострове в Евразии, узнал 15 февраля корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза компании «Норникель».

Самый северный в мире горнолыжный комплекс «Снежный вихрь» откроется в Красноярском крае. Проект муниципального центра зимних видов спорта Дудинки выиграл грант «Норникеля» в рамках программы «Мир новых возможностей».

Сам комплекс займёт порядка 2,5 гектара на северо-востоке Дудинки. Рельеф позволяет обустроить трассы синего и зелёного уровня сложности. Компания «Норникель» поставила ратрак для расчистки склонов и обещала доставить и установить горнолыжный подъёмник. Также будут обучены волонтёры-инструкторы и начнутся спортивные занятия для детей и взрослых. Открытие горнолыжного комплекса на Таймыре состоится в 2017 году.

В прошлом году корпорация поддержала проекты администрации Дудинки и жителей Таймыра на сумму более 69 млн рублей. В 2017 году планируется масштабное строительство жилых домов в посёлке Тухард, на эти цели «Норникель» выделит 90 млн рублей.

Напомним, компания «Норникель» инвестирует 300 млрд рублей до 2020 года в экологическую безопасность регионов своей деятельности — Таймыра и Кольского полуострова. Одним из наиболее важных шагов в этом направлении стало досрочное закрытие в августе 2016 года устаревшего (работавшего с 1942 года) и находящегося в черте Норильска никелевого завода.

По данным компании, за счёт модернизации обогатительных мощностей и закрытия завода выбросы диоксида серы сократятся на 15 % по Заполярному филиалу (Таймыр) и на 30 % непосредственно в черте Норильска.