СКР начал проверку по факту загрязнения Байкала нечистотами

Управление Следственного Комитета по Иркутской области начало доследственную проверку после сообщения местных СМИ о загрязнении озера Байкал нечистотами, узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения ведомства.

Сюжет об экологическом ЧП вышел в эфир телекомпании ГТРК «Вести Иркутск» 14 февраля. В репортаже сообщалось, что канализационные стоки одной из гостиниц, расположенной в курортном посёлке Листвянка, стекают прямо Байкал. В результате несколько десятков квадратных метров кристально чистого льда озера оказались покрыты отходами.

При этом, по данным журналистов «Вестей», гостиница в поселковой администрации числится как объект незавершённого строительства, хотя работает уже около трёх лет. Земля была выделена под индивидуальное жилое строительство.

По оценке иркутских экологов, Листвянка — одно из самых грязных мест на Байкале, в прибрежной акватории рядом с посёлком погибла почти вся губка, которая фильтрует воду в озере, а вместо неё теперь массово размножается вредная водоросль спирогира. Причиной этого, как читают специалисты, стало загрязнение Байкала сточными водами.

«По данному факту следственными органами СУ СКР по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СКР.

Напомним, в начале февраля управление Росприроднадзора по Иркутской области уличило авиастроительную корпорацию «Иркут» в незаконном ограничении доступа к берегу Байкала и в строительстве рядом с озером неэкологичных туалетов на базе отдыха «Чайка».