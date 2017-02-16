Суд обязал экс-руководителя венчурного фонда в Томске вернуть 13 млн рублей

Прокуратура Томской области добилась в суде возврата 13 млн рублей, выделенных Фонду содействия развитию венчурных инвестиций и потраченных его бывшим руководителем не по назначению, узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения надзорного ведомства.

Согласно данным прокурорской проверки, за время руководства фондом, учредителем которого выступила Томская область, бывший исполнительный директор в период с 2010 по 2014 год заключил ряд сделок с подконтрольными себе фирмами, а также неправомерно израсходовал средства фонда на непредусмотренные командировки.

Ущерб от деятельности бывшего руководителя был оценён в 13,3 млн рублей, в отношении него было возбуждено уголовное дело, однако в декабре 2015 года оно было закрыто по амнистии. Вместе с тем ни Томской областью, ни новым руководством фонда причинённый ущерб взыскан не был. В интересах пострадавшей стороны прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении убытков, решением Кировского райсуда Томска все требования прокуратуры области были удовлетворены в полном объёме.

Напомним, в феврале в Красноярске следственные органы разоблачили мошенническую схему освоения федеральных бюджетных средств при проведении научных исследований в области космоса — ущерб государству составил 6 млн рублей.

По версии следствия, сотрудник одного из вузов города в рамках выполнения государственного контракта заключил договор с директором фирмы, учредителями которой являлись его родственники. Организация обязалась разработать высокотехнологичные автоматизированные системы управления для космической отрасли, хотя не имела какой-либо материально-технической базы и штата научных сотрудников.