 

Суд обязал экс-руководителя венчурного фонда в Томске вернуть 13 млн рублей

 16 февраля, 15:41
подходящие темы
Суд обязал экс-руководителя венчурного фонда в Томске вернуть 13 млн рублей
Фото с сайта prokuratura.tomsk.gov.ru

Прокуратура Томской области добилась в суде возврата 13 млн рублей, выделенных Фонду содействия развитию венчурных инвестиций и потраченных его бывшим руководителем не по назначению, узнал корреспондент Сиб.фм 16 февраля из сообщения надзорного ведомства.

Согласно данным прокурорской проверки, за время руководства фондом, учредителем которого выступила Томская область, бывший исполнительный директор в период с 2010 по 2014 год заключил ряд сделок с подконтрольными себе фирмами, а также неправомерно израсходовал средства фонда на непредусмотренные командировки.

Ущерб от деятельности бывшего руководителя был оценён в 13,3 млн рублей, в отношении него было возбуждено уголовное дело, однако в декабре 2015 года оно было закрыто по амнистии. Вместе с тем ни Томской областью, ни новым руководством фонда причинённый ущерб взыскан не был. В интересах пострадавшей стороны прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении убытков, решением Кировского райсуда Томска все требования прокуратуры области были удовлетворены в полном объёме.

Напомним, в феврале в Красноярске следственные органы разоблачили мошенническую схему освоения федеральных бюджетных средств при проведении научных исследований в области космоса — ущерб государству составил 6 млн рублей.

По версии следствия, сотрудник одного из вузов города в рамках выполнения государственного контракта заключил договор с директором фирмы, учредителями которой являлись его родственники. Организация обязалась разработать высокотехнологичные автоматизированные системы управления для космической отрасли, хотя не имела какой-либо материально-технической базы и штата научных сотрудников.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 16 февраля, 15:33 • статья

Новый «великий перелом» в Новосибирске: будет или нет?

Чем реиндустриализация отличается от просто индустриализации, кроме приставки? Сиб.фм разбирается с «Программой реиндустриализации экономики Новосибирской области» — что от неё ожидать и когда.
 15 февраля, 17:50 • интервью

Жизнь как в кино

Борис Мамлин и Алёна Олейник снимают в своей кинокомпании «Картина мира» кино, которое получает награды в Каннах. За завтраком в кинокафе «Победы» они рассказали о своём отношении к Новосибирску и о том, как снимать такое кино.
 2 февраля, 09:40 • статья

Арктика как предчувствие

Корреспондент Сиб.фм узнал у участников VI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» из разных городов, насколько эффективным получился диалог между депутатами, общественниками и учёными, какие цели преследуют эти стороны и какие проблемы в первую очередь нужно решить для успешного освоения Арктической территории Россией.
самое популярное
 3 февраля, 05:52 • новость

Сергей Меняйло может сменить Городецкого на посту губернатора Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло может возглавить Новосибирскую область. Оставка действующего губернатора Владимира Городецкого возможна в самое ближайшее время по состоянию здоровья.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 3 февраля, 12:15 • новость

Болельщик поставил на победу ХК «Сибирь» и выиграл 2,1 млн рублей

В Новосибирске болельщик сделал ставку 1 млн рублей на победу команды хоккейного клуба «Сибирь» в матче КХЛ. «Сибирь» разгромила владивостокский «Адмирал» со счётом 5:1 и принесла болельщику 2,1 млн рублей за счёт ставки. Пресс-секретарь «Сибири» Мария Левинская выложила в «Твиттер» фото ставки из букмекерской конторы.
 3 февраля, 08:15 • новость

Актёр Киану Ривз приедет в Сибирь на съёмки триллера

Американский киноактёр Киану Ривз снимется в романтическом триллере про Сибирь.
 9 февраля, 17:24 • новость

Осуждённый за убийство Залесовой отказался раскаиваться на облсуде в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел дело Матвея Козлова, осуждённого за убийство 16-летней школьницы Карины Залесовой, и взял перерыв до 13 февраля. Сторона защиты пытается убедить суд, что убийство было совершено из сострадания, а сам Козлов раскаялся в содеянном.
присоединяйтесь!
    