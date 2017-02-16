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 16 февраля, 22:30
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Томские учёные предложили лазер для резки стёкол Samsung Galaxy
Фото с сайта cnet.com

Томские специалисты приспособили лазер на парах стронция для высокоточной резки самых хрупких стёкол впервые в мире. Технология заинтересовала корпорацию Samsung, узнал 16 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения ТГУ.

Физики учебной лаборатории Томского государственного университета применили сверхточный лазер на парах стронция для резки стёкол толщиной от 0,5 до 1,5 мм. Новую технологию опробовали впервые в мире, сейчас учёные отрабатывают инновации и уменьшают брак.

Лазер на парах стронция использует 11 волн толщиной от 0,4 до 6,45 микрометров, благодаря чему материал нагревается по всей толщине. Это позволяет резать хрупкое стекло по окружности и значительно удешевляет раскрой стекла, уверены специалисты.

Томские учёные протестировали стёкла компании Samsung, в ответ компания прислала множество образцов стёкол, в том числе для смартфонов нового поколения. Автор разработки Владимир Юрин также был одобрен жюри Open Innovation Startup Tour для участия в программе «СТАРТ».

Напомним, российская компания «Т-Платформа» получила 150 млн рублей в рамках господдержки первого этапа создания отечественного ноутбука для работы в экстремальных условиях в 2016 году. Ударопрочные, водостойкие ноутбуки для работы в ±50 °С разрабатывают в «Т-Платформе» для геологов и нефтяников. Однако, геологи СО РАН допускали, что «только работникам буровых вышек нужна отечественная разработка».

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