Алтай и Красноярский край вошли в пятёрку самых «безумных» регионов РФ

Алтайский край занял первое место среди регионов России в «рейтинге безумия», составленном изданием Life, узнал корреспондент Сиб.фм 17 февраля, ознакомившись с итогами исследования.

Данные о состоянии душевного здоровья россиян составителям рейтинга предоставил Минздрав РФ и главный психиатрический институт страны — Исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. В итоге регионы были ранжированы в зависимости от процентной численности жителей, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

Как оказалось, по этому показателю безусловным лидером стал Алтайский край, где на каждые 100 тысяч человек населения приходится более 6,3 тысяч психически нездоровых жителей. На втором месте идет Чукотка (5,2 тысяч жителей), на третьем Ямало-Ненецкий автономный округ, где к психиатрам обратились 4,6 тысяч человек из каждых 100 тысяч. Затем следует Пермский край (4,2 тысячи больных), а замыкает пятёрку лидеров «безумия» Красноярский край, где на каждые 100 тысяч населения приходится чуть менее четырёх тысяч поставленных на учёт граждан. Новосибирская область разместилась на 30-м месте с показателем три тысячи больных на 100 тысяч здоровых.

Передовиками по психическому здоровью оказались кавказские регионы, а Москва заняла почётное пятое место с конца, рядом с другим городом федерального значения — Севастополем.

При этом в целом по стране контингент психически больных граждан, поставленных на учёт, по последним данным, достигает четырёх миллионов человек. Среди них 1,1 миллиона человек, страдают от психоза и слабоумия (из них свыше 500 тысяч с шизофренией), ещё у 900 тысяч диагноз «умственная отсталость». Остальные два миллиона человек имеют расстройства непсихотического характера и характеризуются медиками как «небуйные».

Специалисты высказывают опасения, что в реальности — с учётом тех, кто не обращается к психиатрам, — число психически больных россиян может достигать 14 миллионов.

Составители рейтинга отмечают, что отчасти получившаяся карта «безумия» отчасти совпадает с картой наиболее «пьющих» регионов. Объясняется это тем, что многие психически больные имеют проблемы с алкоголем, так же как у многих употребляющих алкоголь часто возникают проблемы с психикой.

Напомним, согласно «Национальному рейтингу трезвости- 2016», составленному экспертами «Трезвой России» и общественной палаты при президенте РФ, самыми непьющими в Сибири оказались жители Омской и Томской областей.