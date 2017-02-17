 

Алтайский край стал лидером Сибири по «индексу блина»

 17 февраля, 12:50
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Алтайский край стал лидером Сибири по «индексу блина»
Фото с сайта greenforest.com.ua

Алтайский край вошёл в пятёрку регионов страны с самыми доступными ценами на блины, узнал корреспондент Сиб.фм 17 февраля, ознакомившись с рейтингом, составленным в преддверии Масленицы порталом Agro2b.ru.

Составители рейтинга опирались на данные по стоимости набора продуктов, необходимого для приготовления 30 блинов. В этот набор вошли литр молока, два куриных яйца, 400 граммов муки, 40 граммов подсолнечного масла, две столовых ложки соли и сахар по вкусу.

В итоге абсолютным российским лидером доступности праздничного угощения стала Республика Татарстан, где приготовление трёх десятков блинов обойдётся в 68,23 рубля. В сравнении с прошлогодними показателями блины в республике подорожали на 1,32 рубля из-за общего увеличения цен на все требуемые ингредиенты. Далее в рейтинге расположились Рязанская (69,08 рубля) и Оренбургская области (69,99 рубля), а также Республика Мордовия (70,01 рубля). В Алтайском крае, который помещён на пятую строчку, набор блинов обойдётся в 70,18 рубля.

Среди остальных сибирских регионов в верхней части рейтинга оказались Омская и Кемеровская области (70,56 и 71,51 рубля соответственно). В Иркутске блины стоят уже существенно дороже — 79 рублей, в Томске — чуть больше 81 рубля. Новосибирская область, Хакасия и Тува оказались ближе к концу рейтинга с ценами от 85,5 до 86,8 рубля за горку блинов.

Наиболее высокие цены на блины в Бурятии (89,65 рубля), в Республике Алтай (90,64 рубля), Забайкалье (96,23 рубля) и Туве (99,9 рубля).

В целом по стране самые дорогие блины придётся печь жителям северных и восточных регионов России. Так, антилидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ, где стоимость 30 блинов в среднем равна 152,18 рубля. В Магаданской области для приготовления блинов придется заплатить 148,74 рубля. Немного дешевле стоит испечь традиционное масленичное блюдо в Ямало-Ненецком автономном округе — 132,66 рубля.

Напомним, что похожий рейтинг публиковался накануне Нового года, когда сравнивалась средняя стоимость салата оливье в различных регионах. В Сибири самые низкие цены на новогоднее угощение оказались в Омской области, а лидером по высокой стоимости стал Красноярский край.

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