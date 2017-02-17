 

Анатолий Чубайс предсказал новосибирским разработчикам нанотрубок судьбу «Газпрома»

 17 февраля, 18:07
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Анатолий Чубайс предсказал новосибирским разработчикам нанотрубок судьбу «Газпрома»
Фото пресс-службы «Академпарка»

Новосибирская компания OCSiAl может стоить более 40 млрд долларов к 2025 году, посчитал руководитель «РОСНАНО». Компания занимает 95% мирового рынка одностенных углеродных нанотрубок и планирует увеличить выпуск до 100 тонн в год, узнал 17 февраля корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза «Академпарка».

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс оценил будущую капитализацию новосибирской компании OSCiAl к 2025 году. Он уверен, что компания может стоить 40 млдр долларов США и приносить государству доход, сопоставимый с «Газпромом».

«В бизнес-логике проект развивается очень хорошо, мне нравится его динамика по срокам выхода на окупаемость. Вопрос в том, будет она большой, революционной или сверхчеловеческой. Учитывая объемы производства и низкую цену, это рынок такого масштаба, которого за последние 15 — 20 лет человечество не знало», — высказался глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс в ходе визита в новосибирский технопарк.

Компания OCSiAl сейчас занимает 95% мирового рынка одностенных углеродных нанотрубок и насчитывает более тысячи клиентов, пояснил руководитель организации. Одна десятая компаний уже применяет нанотрубки, остальные разрабатывают продукты на основе добавки TUBALL. В числе клиентов новосибирских инноваторов 75 компаний из списка «Топ-100 технологических компаний мира».

«В этом году мы планируем пообщаться с 10 000 новых клиентов, потому что наши мощности — это офисы в 8 странах мира и сотрудники в 13. Прогноз воронки продаж позволяет сказать, что через пять лет продажи вырастут в 10 раз, до 100 тонн нанотрубок в год», — сообщил президент OCSiAl Юрий Коропачинский.

Новый реактор для производства нанотрубок мощностью 50 тонн в год появится в Академпарке в октябре 2017 года. Создатели отмечают, что сейчас новосибирский продукт TUBALL продается по цене в 50 раз ниже аналогов.

Напомним, председатель правления корпорации «РОСНАНО» Анатолий Чубайс оценил производство литий-ионных аккумуляторов на заводе новосибирской компании ООО «Лиотех-Инновации». Компания занимается производством литий-ионных аккумуляторов для энергетики и электротранспорта с использованием наноструктурированного катодного материала литий-железо-фосфата (LiFePO4). Сейчас Лиотех" работает над перспективными системами оперативного постоянного тока и сетевыми накопителями энергии, а также занимается переоборудованием манёвровых тепловозов, общественного и коммерческого транспорта.

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