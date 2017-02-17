 

Красноярские учёные изобрели современные дома-яранги для освоения Арктики

 17 февраля, 16:00
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Красноярские учёные изобрели современные дома-яранги для освоения Арктики
Фото с сайта www.sfu-kras.ru

Коллектив учёных Инженерно-строительного института Сибирского федерального университета (Красноярск) разработал концепцию современного быстровозводимого арктического дома, напоминающего по конструкции ярангу — жильё северных народов, узнал корреспондент Сиб.фм 17 февраля из сообщения пресс-службы вуза.

Предлагаемая конструкция дома состоит из лёгкого деревянного каркаса, образующего купол, снаружи каркас обшивается композитным покрытием, внутри утепляется материалами с низкой теплопроводностью. По расчётам специалистов, такие сборные модули более мобильны в сравнении со строениями из простого бруса и более просты в сборке, кроме того, производство дома-яранги в два-четыре раза ниже, а эксплуатация нового жилья дешевле на 60 % за счёт тепло- и энергосберегающих технологий.

При создании концепции арктического дома учёные учитывали и экологические аспекты: лёгкие деревянные дома проще утилизировать, в отличие от металлических и железобетонных конструкций.

Как отмечает пресс-служба СФУ, в настоящее время для строительства в Арктике зачастую используются технологии скандинавских стран (Норвегии, Дании, Финляндии), климатические и экономические условия в которых далеки от российских реалий. Красноярская разработка основана исключительно на отечественной практике освоения заполярных территорий.

«Использование строительных инноваций специалистов СФУ могло бы существенно повысить качество возводимого на Севере жилья и заменить импортные технологии отечественными. Тем более что уже сами зарубежные страны высказывают свою заинтересованность в российском модульном деревянном строительстве для проживания нефтегазодобытчиков на Севере», — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2016 года нефтехимики Томского политехнического университета создали незамерзающий бензин для поездок в районах вечной мерзлоты. Новое топливо экологично и соответствует стандартам «Евро-5» и «Евро-6». Для лучшей сгораемости топлива учёные использовали специально созданные катализаторы — цеолиты размером 0,6-0,8 нанометров.

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