Крупнейший в Сибири частный госпиталь появился в Новосибирске

В Новосибирске открылся крупнейший в Сибири частный клинический госпиталь «Авиценна» группы компаний «Мать и дитя», в котором планируют проводить до 12 тысяч операций в год, передаёт корреспондент Сиб.фм с открытия госпиталя 17 февраля.

Строительство нового госпиталя «Авиценна» обошлось в 1,3 млрд рублей. Раньше на этом месте были гаражи, теперь — многофункциональный медицинский центр с новейшими технологиями. В новой клинике расширили площади до семи тысяч квадратных метров, уже начали работу новые операционные, оснащённые высокотехнологичным оборудованием. Постепенно открываются отделения, которые предоставляют в том числе услуги, не практиковавшиеся раньше в Новосибирской области.

«Уникальность клиники начинается со строительства и сложности проектировочных решений, — сказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. — Клинику выводят на высочайший уровень услуг, что создаст мотивацию конкуренции для государственных и муниципальных учреждений. Профессиональный уровень оказания услуг оценят пациенты, почувствовавшие радость материнства, радость спасённой жизни».

Новый медицинский центр включает в себя три операционных, в том числе одну с эндоскопической 3D-визуализацией, урологическое отделение, центр лучевой диагностики, отделение химиотерапии и гемодиализа, отделение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), травмпункт с экстренной операционной и детское отделение. В клинике планируется проводить до 12 тысяч операций, принимать около 2 тысяч родов и проводить примерно 5 тысяч циклов ЭКО в год.

«Новые технологии в каждом направлении медицинской деятельности. Закуплено, поставлено и уже работает самое лучше оборудование, — отметила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. — Профессионалы готовы к работе. Мы понимаем, что в этом учреждении мы получили ещё один локомотив российского здравоохранения».

Стоит отметить, что нахождение в индивидуальной палате, оборудованной специальной хирургической койкой (для рожениц или детей), обойдётся пациенту в 7,3 тысячи рублей в сутки. По программе роженицы пребывают в клинике четыре дня, если всё в порядке со здоровьем матери и младенца. Реанимационная койка стоит дороже — 12,1 тысячи рублей в сутки.

«Этот центр рассчитан на все социальные слои. У нас же есть страховая медицина, в том числе, — отметил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. — Что касается самого медицинского центра — это лучшее, что я видел в жизни из частной медицины».

Напомним, что строительство клинического госпиталя «Авиценна» началось в конце 2015 года.