 

Крупнейший в Сибири частный госпиталь появился в Новосибирске

 17 февраля, 20:07
подходящие темы
Крупнейший в Сибири частный госпиталь появился в Новосибирске
Фотографии Алёны Мартыновой

В Новосибирске открылся крупнейший в Сибири частный клинический госпиталь «Авиценна» группы компаний «Мать и дитя», в котором планируют проводить до 12 тысяч операций в год, передаёт корреспондент Сиб.фм с открытия госпиталя 17 февраля.

Строительство нового госпиталя «Авиценна» обошлось в 1,3 млрд рублей. Раньше на этом месте были гаражи, теперь — многофункциональный медицинский центр с новейшими технологиями. В новой клинике расширили площади до семи тысяч квадратных метров, уже начали работу новые операционные, оснащённые высокотехнологичным оборудованием. Постепенно открываются отделения, которые предоставляют в том числе услуги, не практиковавшиеся раньше в Новосибирской области.

«Уникальность клиники начинается со строительства и сложности проектировочных решений, — сказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. — Клинику выводят на высочайший уровень услуг, что создаст мотивацию конкуренции для государственных и муниципальных учреждений. Профессиональный уровень оказания услуг оценят пациенты, почувствовавшие радость материнства, радость спасённой жизни».

Новый медицинский центр включает в себя три операционных, в том числе одну с эндоскопической 3D-визуализацией, урологическое отделение, центр лучевой диагностики, отделение химиотерапии и гемодиализа, отделение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), травмпункт с экстренной операционной и детское отделение. В клинике планируется проводить до 12 тысяч операций, принимать около 2 тысяч родов и проводить примерно 5 тысяч циклов ЭКО в год.

«Новые технологии в каждом направлении медицинской деятельности. Закуплено, поставлено и уже работает самое лучше оборудование, — отметила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. — Профессионалы готовы к работе. Мы понимаем, что в этом учреждении мы получили ещё один локомотив российского здравоохранения».

Стоит отметить, что нахождение в индивидуальной палате, оборудованной специальной хирургической койкой (для рожениц или детей), обойдётся пациенту в 7,3 тысячи рублей в сутки. По программе роженицы пребывают в клинике четыре дня, если всё в порядке со здоровьем матери и младенца. Реанимационная койка стоит дороже — 12,1 тысячи рублей в сутки.

«Этот центр рассчитан на все социальные слои. У нас же есть страховая медицина, в том числе, — отметил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. — Что касается самого медицинского центра — это лучшее, что я видел в жизни из частной медицины».

Напомним, что строительство клинического госпиталя «Авиценна» началось в конце 2015 года.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 16 февраля, 15:33 • статья

Новый «великий перелом» в Новосибирске: будет или нет?

Чем реиндустриализация отличается от просто индустриализации, кроме приставки? Сиб.фм разбирается с «Программой реиндустриализации экономики Новосибирской области» — что от неё ожидать и когда.
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорождённых.
 2.12.2016, 11:45 • интервью

Нейрохирургия на грани научной фантастики

Нейрохирург Андрей Дубовой рассказал корреспонденту Сиб.фм о тайнах мозга: можно ли мозг натренировать, будут ли наши дети умнее нас и когда начнут протезировать черепно-мозговые нервы.
самое популярное
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 9 февраля, 17:24 • новость

Осуждённый за убийство Залесовой отказался раскаиваться на облсуде в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел дело Матвея Козлова, осуждённого за убийство 16-летней школьницы Карины Залесовой, и взял перерыв до 13 февраля. Сторона защиты пытается убедить суд, что убийство было совершено из сострадания, а сам Козлов раскаялся в содеянном.
 16 февраля, 12:48 • новость

Мать омской школьницы спасла двух подружек от суицида через «группы смерти»

Жительница Омска нашла нацарапанный символ на руке 13-летней дочери и переписку «ВКонтакте», следователи помогли спасти подругу девочки. Возбуждено уголовное дело о попытке доведения до самоубийства.
 15 февраля, 17:50 • интервью

Жизнь как в кино

Борис Мамлин и Алёна Олейник снимают в своей кинокомпании «Картина мира» кино, которое получает награды в Каннах. За завтраком в кинокафе «Победы» они рассказали о своём отношении к Новосибирску и о том, как снимать такое кино.
 7 февраля, 16:41 • новость

Грудь новосибирской художницы с фразой Дмитрия Медведева продали за 3 000 €

Новосибирский художник Артём Лоскутов продал работу «Денег нет но вы держитесь» на аукционе Vladey за 3 000 €, в работе он повторил гипсовый слепок груди посетительницы выставки «Художественное порно».
присоединяйтесь!
    