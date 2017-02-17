 

Миссис Новосибирск стала мать годовалого ребёнка

 17 февраля, 11:03
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Миссис Новосибирск стала мать годовалого ребёнка
Фото из группы конкурса «ВКонтакте»

Брюнетка и мать годовалого сына Анна Шпикельман из Новосибирска победила на конкурсе красоты «Миссис Новосибирск International» и теперь поедет на всероссийский конкурс «Миссис России Мира», рассказала корреспонденту Сиб.фм организатор конкурса Наталья Карелина 17 февраля.

Конкурс красоты проходил в Новосибирске с 20 января по 16 февраля. В нём приняла участие 21 женщина от 19 до 45 лет. В течение месяца участницы демонстрировали свои вокальные, танцевальные, спортивные, творческие и кулинарные умения.

16 февраля в КТЗ «Евразия» состоялся финал, где конкурсантки выходили на сцену в национальных и повседневных костюмах, вечерних платьях, а также отвечали на интеллектуальные вопросы. Их оценивало жюри, в состав которого вошли люди из разных сфер, начиная с дизайнера Виктора Феоктистова и заканчивая победительницами прошлых конкурсов красоты. В итоге конкурс «Миссис Новосибирск International» выиграла Анна Шпикельман.

«Помимо того, что Анна — красавица с активной жизненной позицией, она развивает собственную сеть салонов красоты, воспитывает годовалого сына, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Наталья Карелина. — Раньше она в подобных конкурсах не выигрывала, тем не менее обладает всеми внешними данными, достойными победительницы. Из 26 членов жюри за Анну проголосовали 23, почти единогласно».

Победительница получила кольцо с бриллиантами и рубином и дорогостоящие подарки от партнёров конкурса. Но самый главный приз — это участие в финале Всероссийского конкурса красоты «России Мира». По словам Карелиной, участие во всероссийском конкурсе стоит порядка 50 тысяч рублей, тогда как на региональном этапе в Новосибирске — 15 тысяч. Анне Шпикельман оплатят участие в конкурсе «России Мира».

Напомним, что новосибирская модель стала вице-мисс международного конкурса красоты в Китае.

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